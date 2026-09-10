Cod galben de caniculă în șase județe. Temperaturile urcă până la 34 de grade

Toamna începe cu temperaturi neobișnuit de ridicate în mai multe regiuni din România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de caniculă pentru joi, 10 septembrie, în șase județe, unde maximele vor ajunge până la 34 de grade Celsius.

Cod galben de caniculă în șase județe. Foto: Shutterstock

Avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 18:00 și vizează zone din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei.

Județele aflate sub Cod galben sunt Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Meteorologii estimează că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

Foto: ANM

Românii se pot aștepta la temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), precipitațiile vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice, cu unele diferențe de la o regiune la alta.