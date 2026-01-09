Toate școlile din Bistrița, închise și vineri din cauza viscolului

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a decis suspendarea cursurilor în toate școlile din municipiu pentru ziua de vineri, 9 ianuarie.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a luat decizia ca toate unitățile de învățământ din municipiul Bistrița să rămână închise vineri, 9 ianuarie, ca măsură preventivă în contextul ninsorilor abundente și al condițiilor meteorologice severe prognozate în următoarele zile.

Anunțul a fost făcut joi după-amiază, printr-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a Prefecturii Bistrița-Năsăud, care oferă detalii complete despre motivul deciziei.

„Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud informează că, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24-48 de ore, a fost convocată o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.

În urma analizării situaţiei şi evaluării riscurilor generate de evoluţia fenomenelor meteorologice, s-a hotărât suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa, pentru data de 9 ianuarie 2026.

Decizia este fundamentată pe avertizarea meteorologică emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie – cod galben -, care anunţă precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depunerea unui strat de zăpadă, formarea poleiului, intensificări ale vântului, temperaturi scăzute şi condiţii de ger. Avertizarea este valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00”, a transmis Prefectura.

Autoritățile județene subliniază că măsura a fost adoptată pentru siguranța elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar, precum și pentru prevenirea situațiilor de risc generate de vremea severă.