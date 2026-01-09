Furtuna Goretti paralizează Marea Britanie: pene de curent,zeci de zboruri anulate, şcoli închise și mii de oameni afectați

Furtuna Goretti continuă să creeze probleme majore, pentru a doua zi consecutiv, în Marea Britanie, provocând pene extinse de curent, anulări de zboruri și blocaje în transport.

Furtuna Goretti continuă să afecteze puternic Marea Britanie, zeci de mii de gospodării confruntându-se cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică, în timp ce rețelele de transport aerian și feroviar sunt grav perturbate. Condițiile meteorologice extreme au determinat autoritățile să emită avertizări severe și să ia măsuri de siguranță în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit prognozelor, cea mai consistentă ninsoare din ultimii zece ani este așteptată vineri, 9 ianuarie, în zona Midlands. Episodul de vreme extremă este însoțit de rafale violente de vânt, care au atins viteze de până la 99 de mile pe oră. În acest context, Serviciul Meteorologic Britanic a emis, joi, 8 ianuarie, o avertizare de cod roșu pentru vânturi considerate „periculoase” în sud-vestul Angliei.

Datele publicate de National Grid arată că, vineri dimineață, la ora 6:00, peste 43.000 de locuințe din sud-vestul țării erau lipsite de electricitate. Alte aproximativ 14.000 de proprietăți erau afectate în West Midlands, iar în Țara Galilor peste 500 de consumatori se confruntau cu pene de curent, notează standard.co.

Situații similare au fost raportate și în East Midlands, unde peste 450 de locuinţe rămăseseră fără alimentare electrică.

Zeci de zboruri anulate

Impactul furtunii s-a resimțit puternic și în transportul aerian. Zeci de zboruri programate să decoleze sau să aterizeze pe aeroportul Heathrow au fost anulate vineri dimineață, după ce Londra, care până acum fusese ferită de ninsori, a fost lovită de vânturi puternice și ploi torențiale în cursul serii de joi și în primele ore ale zilei de vineri.

În nordul țării, aeroportul East Midlands a anunțat încă de la ora 5:00 dimineața închiderea pistei din cauza ninsorilor abundente, recomandând pasagerilor să verifice situația zborurilor direct cu companiile aeriene.

De asemenea, aeroportul din Birmingham a informat că finalizează verificările de siguranță, după ce operațiunile au fost suspendate peste noapte din cauza acumulărilor mari de zăpadă.

Serviciul Meteorologic a confirmat că joi, pe aeroportul St Mary’s din Insulele Scilly, au fost înregistrate rafale de vânt de 99 mph, stabilind un nou record local. Tot joi, toate trenurile din Cornwall au fost suspendate începând cu ora 18:00, potrivit Network Rail, care avertizează că serviciile feroviare din Anglia, Țara Galilor și Scoția ar putea continua să fie afectate până la finalul zilei de vineri.

Met Office a descris furtuna Goretti drept un „eveniment cu multiple pericole”, existând posibilitatea ca în unele zone ale Regatului Unit să se depună un strat de zăpadă de până la 30 de centimetri. Avertizări meteorologice pentru vânt, ninsoare, ploi abundente și gheață au fost emise la nivel național, autoritățile avertizând asupra riscului de perturbări semnificative și condiții periculoase de călătorie.

Din cauza condițiilor meteo, zeci de școli din Midlands și Țara Galilor au anunțat că vor rămâne închise vineri.