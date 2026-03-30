Alertă ANM: nu scăpăm de ploi, ninsori și vânt. Zonele afectate până marți dimineață

Meteorologii anunţă că, până marţi dimneaţă, vor fi intensificări ale vântului în Moldova, Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei şi în vestul şi sud-vestul Olteniei. Totodată, vor cădea ploi, moderate cantitativ, în majoritatea regiunilor, iar la munte se vor înregistra ninsori.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră.

„Temporar, vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei şi a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei şi în vestul şi sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40...50 km/h. Va ploua în majoritatea regiunilor şi pe alocuri se vor mai acumula cantităţi de apă de 10...25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1.600 m, vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare”, au transmis meteorologii.

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de luni, cerul va avea înnorări şi trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4...6 grade.