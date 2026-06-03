Comisia Europeană: România și-a respectat „în mod satisfăcător” angajamentele privind reformele și investițiile

Comisia Europeană apreciază că implementarea reformelor și investițiilor pe care România trebuia să le realizeze până la 30 aprilie 2026 este, în general, pe drumul cel bun. Concluzia apare în Pachetul de primăvară al Semestrului European 2026, prezentat miercuri la Bruxelles.

Potrivit Executivului european, România a făcut progrese în mai multe domenii-cheie, inclusiv în ceea ce privește reforma salarizării din sectorul public, unde o nouă lege este așteptată să fie adoptată în cursul verii.

Comisia Europeană arată că autoritățile române au început implementarea reformei sistemului de remunerare în sectorul public și au avansat cu reforma impozitării proprietăților.

Printre măsurile evidențiate se numără dezvoltarea sistemului informatic pentru evaluarea automată a proprietăților, operaționalizarea structurii specializate pentru monitorizarea cheltuielilor publice și reforma finanțării întreprinderilor.

„Comisia consideră că, per total, România și-a respectat angajamentele într-un mod satisfăcător”, se arată în documentul citat.

Bruxelles-ul recomandă României să continue respectarea limitelor de creștere a cheltuielilor publice stabilite de Consiliul UE în iulie 2025 și să adopte măsuri suplimentare pentru consolidarea finanțelor publice.

Comisia cere implementarea integrală a reformei pensiilor și finalizarea reformei salarizării din sectorul public astfel încât aceasta să contribuie la consolidarea fiscală.

Totodată, Executivul european solicită creșterea gradului de colectare a taxelor, în special prin reducerea deficitului de colectare la TVA și a celui aferent impozitului pe profit, estimate în prezent la 30%, respectiv 44%, cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană.

Printre recomandările formulate se mai numără consolidarea cheltuielilor pentru apărare, îmbunătățirea eficienței administrației publice, aplicarea mai strictă a regulilor de guvernanță corporativă în companiile de stat și accelerarea investițiilor în infrastructura de mediu și în transportul durabil și sigur.

Comisia Europeană mai subliniază că măsurile destinate compensării efectelor creșterii prețurilor la energie ar trebui să rămână temporare și bine țintite.