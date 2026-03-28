Video Iarna revine în România. Ninsori abundente la munte, cu până la 35 de cm strat de zăpadă. Sunt intervenții pentru curățarea carosabilului

Iarna s-a întors brusc în România. Un val de aer polar a adus ninsori abundente în mai multe zone montane, iar drumarii au intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. În zonele montane ale județului Gorj s-a depus un strat de zăpadă de peste 35 de centimetri.

Intervențiile au avut loc pe tot parcursul nopții pentru menținerea drumurilor deschise, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Pe DN 67C, între Novaci și Rânca, carosabilul este acoperit de un strat de zăpadă, iar utilajele au acționat inclusiv cu autofreza pentru îndepărtarea zăpezii și asigurarea gabaritului drumului.

„Peste 35 de cm de zăpadă căzută noaptea trecută. În zona montană a județului Gorj a nins însemnat cantitativ și vântul a viscolit zapada proaspăt depusă. S-a actionat toată noaptea pentru menținerea carosabilului deschis circulației rutiere. Pe partea carosabilă se înregistrează strat de 1-2 cm între Novaci și Rânca, din zona km 22 până la km 34+800. Nu vă deplasați pe sectoarele de drum unde se înregistrează ninsori cu autovehicule neechipate corespunzător pentru iarnă! La această oră ninge mărunt și vântul suflă moderat”, a scris DRDP Craiova pe Facebook.

De asemenea, pe DN 7A, drumarii intervin constant pentru curățarea carosabilului.

Autoritățile le recomandă șoferilor să nu se deplaseze în zonele afectate fără echiparea corespunzătoare de iarnă a autovehiculului.

La rândul său, Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineață avertizări nowcasting de cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic pentru zonele montane situate la peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Totodată, alte regiuni montane din Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj se află sub cod galben de ninsoare și intensificări ale vântului, avertizările fiind valabile până la ora 12:00.

Meteorologii avertizează că ninsorile vor continua în zonele înalte, iar vântul va viscoli zăpada, reducând vizibilitatea și îngreunând condițiile de trafic.