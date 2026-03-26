Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Vremea se schimbă radical în toată țara: cod galben de vânt, ploi și ninsori la munte. Cum va fi în Capitală

Începând de joi, România va fi afectată de instabilitate atmosferică, cu vânt puternic, ploi extinse și ninsori la munte. Meteorologii spun că astfel de fenomene se vor menține până duminică dimineață.

FOTO Shutterstock
„Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45...55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h”, potrivit ANM.

Pentru unele zone, au fost emise și avertizări cod galben. În sudul Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor ajunge până la 90...100 km/h.

De asemenea, vineri, vântul se va intensifica în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei, dar și în sud-vestul Dobrogei, unde vitezele vor atinge 50...70 km/h.

„De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol”, mai arată ANM.

Cantitățile de apă vor fi însemnate, în special în sud-vestul și sudul țării, dar și în zonele montane.

„Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și local de peste 40...60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice”, potrivit meteorologilor.

Totodată, în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj sunt așteptate precipitații mai abundente, de până la 20...30 l/mp, iar la munte, la peste 1700 de metri altitudine, va ninge viscolit și se va depune un strat de zăpadă de 10...15 cm.

FOTO ANM
Vremea în Capitală

În Capitală, vremea va începe cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, însă se va răci treptat.

Joi, vremea va fi în general frumoasă, cu maxime de 19...20 de grade și vânt slab până la moderat.

Vineri, însă, vremea devine vântoasă, cu rafale de 50...60 km/h și ploi moderate, iar temperaturile vor scădea la 15...16 grade.

În weekend, cerul va fi mai mult noros și va ploua, iar temperaturile maxime vor coborî până la 11...13 grade, urmând să ajungă în jurul valorii de 11 grade la începutul săptămânii viitoare.

Pentru București, meteorologii au emis atât o informare de vreme instabilă, valabilă până pe 30 martie, cât și o atenționare cod galben pentru vânt puternic în cursul zilei de vineri.

