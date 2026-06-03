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Long March-12B, racheta chineză comparată cu Falcon 9, a fost lansată pe neașteptate

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China a lansat cu succes noua rachetă Long March-12B, care a transportat pe orbită doi sateliți ai proiectului Qianfan, o rețea de internet prin satelit dezvoltată de autoritățile chineze și considerată o alternativă la Starlink, potrivit Space.com și AzerNews.

Long March-12B este cea mai nouă rachetă parțial reutilizabilă lansată de China. FOTO: Live Stream
Long March-12B este cea mai nouă rachetă parțial reutilizabilă lansată de China. FOTO: Live Stream

Lansarea a avut loc pe 1 iunie de la centrul spațial Jiuquan, aflat în deșertul Gobi. Potrivit presei de specialitate, zborul a surprins observatorii deoarece autoritățile chineze nu au emis în prealabil notificările privind închiderea spațiului aerian, procedură folosită în mod obișnuit înaintea unor astfel de lansări.

Misiunea a fost un succes, iar cei doi sateliți au ajuns pe orbita planificată, potrivit autorităților chineze.

Long March-12B este o versiune adaptată a rachetei Long March-12 și a fost proiectată pentru misiuni comerciale. Presa de specialitate o compară cu Falcon 9 datorită dimensiunilor și configurației sale. Ambele rachete au aproximativ 70 de metri înălțime, două trepte și un prim etaj conceput pentru reutilizare.

Cu toate acestea, China nu a încercat recuperarea propulsorului la acest prim zbor. Potrivit Space.com, testarea completă a capacităților de reutilizare va avea loc într-o misiune viitoare.

Long March-12B a transportat încă de la primul său zbor sateliți funcționali, o decizie mai puțin obișnuită pentru o rachetă aflată la debut. Cei doi sateliți fac parte din constelația Qianfan („O mie de pânze”), un proiect prin care China încearcă să construiască o rețea de comunicații prin satelit comparabilă cu Starlink. Programul urmărește dezvoltarea unei infrastructuri capabile să furnizeze acces la internet în zone izolate și să ofere servicii de transmisie a datelor la scară globală.

Sateliții transportați fac parte din programul Qianfan, cunoscut și sub numele de G60 Starlink. Proiectul urmărește construirea unei constelații de sateliți pe orbită joasă pentru furnizarea de servicii de internet în întreaga lume. Primele aparate din această rețea au fost lansate în august 2024.

Long March-12B nu este singura rachetă reutilizabilă aflată în dezvoltare în China. Potrivit Space.com, atât agențiile spațiale de stat, cât și companiile private chineze investesc în tehnologii care permit recuperarea și refolosirea primului etaj al rachetelor, model popularizat în ultimul deceniu de SpaceX.

Printre proiectele aflate în dezvoltare se numără și rachetele Zhuque-3, Tianlong-3, Pallas-1 sau Nebula-1. Unele dintre acestea au efectuat deja zboruri de testare, însă încercările de recuperare a propulsoarelor nu au avut până acum succes deplin.

Potrivit AzerNews, analiștii avertizează că extinderea rapidă a unor constelații precum Starlink și Qianfan ar putea aglomera orbita joasă a Pământului și ar putea alimenta discuțiile privind necesitatea unor sisteme de gestionare a traficului de sateliți.

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