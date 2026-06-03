Un mort și zeci de răniți după un atac cu dronă asupra aeroportului din Kuweit

O dronă aparținând Iranului a lovit miercuri un terminal de pasageri al Aeroportului Internațional din Kuweit, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 63, potrivit autorităților kuweitiene.

Ministerul de Externe din Kuweit a condamnat atacul, pe care l-a descris drept o lovitură asupra infrastructurii civile. Potrivit AFP, victima este un cetățean indian care se afla în aeroport în momentul impactului.

Reprezentanți ai Ministerului Sănătății au anunțat că zeci de persoane au fost transportate la spital cu răni provocate de explozii și de fragmente rezultate în urma atacului.

Traficul aerian a fost suspendat temporar, iar mai multe curse au fost redirecționate către alte aeroporturi. Ulterior, zborurile companiei Kuwait Airways au fost reluate.

Atacul are loc în contextul intensificării confruntărilor dintre Iran și forțele americane din regiune. Garda Revoluționară Iraniană a acuzat Statele Unite că au atacat anterior o navă petrolieră și o instalație de telecomunicații de pe insula iraniană Qeshm și a susținut că a vizat o bază militară din Kuweit, nu aeroportul civil.

La rândul său, armata americană a anunțat că a interceptat mai multe rachete și drone lansate de Iran către Kuweit și Bahrain și că a desfășurat operațiuni militare pe teritoriul iranian.

Autoritățile din Bahrain au anunțat, de asemenea, interceptarea unor rachete și drone iraniene, în timp ce Emiratele Arabe Unite au cerut o poziție comună a statelor din Golf împotriva Teheranului.

Atacul reprezintă unul dintre cele mai grave incidente de după armistițiul dintre Iran și Statele Unite, aflat în vigoare din 8 aprilie, potrivit AFP.