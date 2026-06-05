Explozia dronei maritime a blocat accesul în Portul Constanța. S-au format cozi uriașe de TIR-uri

Drumul spre Portul Constanța, în zona Agigea, a fost blocat vineri, după explozia dronei maritime descoperite în Dana 78. Imagini video publicate de Constanța 100% pe Facebook surprind o coloană de TIR-uri formată pe podul de la Agigea, în timp ce accesul către port este restricționat.

Măsurile au fost luate în contextul operațiunilor desfășurate de autorități după incidentul din port, unde o dronă maritimă s-a autodetonat în cursul dimineții.

În paralel, de-a lungul zilei, autoritățile au dispus evacuări preventive în mai multe zone de pe litoral. Peste 1.000 de persoane au fost îndepărtate de pe plajele din Constanța și Tulcea. Aproximativ 300 de persoane au fost evacuate din Costinești, 50 din Tuzla, 355 din Eforie Nord și Eforie Sud și aproximativ 400 din zona Saturn – Venus – Cap Aurora.

În județul Tulcea, alte aproximativ 100 de persoane au fost evacuate de pe plaja din Sulina, 50 din Sfântu Gheorghe și 50 din zona Gura Portiței.

De asemenea, au fost evacuate faleza Cazinoului din Constanța și clădirile de birouri din zona Peninsulă – Piața Ovidiu și Valea Portului, iar accesul către plaje a fost restricționat de Poliția Locală.

Autoritățile au anunțat că, începând cu ora 15.00, măsurile de evacuare a zonei costiere încetează să mai fie aplicate. Cu toate acestea, populația este sfătuită să rămână precaută și să apeleze numărul de urgență 112 în cazul observării unor obiecte suspecte.

Amintim că o dronă maritimă a fost observată vineri dimineață în Dana 78 a Portului Constanța, după ce s-a oprit într-un baraj antipoluare din apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Zona a fost evacuată, au fost emise mesaje RO-Alert în județele Constanța și Tulcea, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, respectiv Planul Alb la Spitalul Județean Constanța. Dispozitivul s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără a provoca victime. Au fost avariate o hală a ARSVOM și nava Hercules.

Ulterior, Forțele Navale ale Ucrainei au transmis că drona le aparținea și că aceasta a ajuns în apropierea coastelor României după ce a fost afectată de sisteme de bruiaj ale armatei ruse în timpul unei misiuni desfășurate în Marea Neagră.