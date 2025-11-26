Video Ziua „Z” continuă: 150 de percheziții în dosare de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică

Peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 mandate de aducere sunt puse în executare miercuri, 26 noiembrie, în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică.

„Ziua Z continuă: Astăzi 26 noiembrie 2025, procurorii DIICOT își intensifică activitatea de combatere a formelor grave de criminalitate, prin derularea alături de Poliția Română și cu sprijinul Jandarmeriei Române, a unei ample operațiuni ce cuprinde 30 de acțiuni operative desfășurate în cadrul a tot atâtea dosare penale.”, precizează DIICOT într-un comunicat.

Perchezițiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi vizează obținerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate în activități infracționale asociate criminalității organizate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, și identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.

„În cursul acestei zile, în funcție de evoluția anchetelor, în fiecare caz în parte, DIICOT și Poliția Română vor oferi informațiile ce pot fi făcute publice”, se mai arată în comunicat.

Amintim că miercuri, 19 noiembrie, procurorii DIICOT și Poliția Română, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române, au efectuat, tot în cadrul operațiunii „Ziua Z”, peste 50 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracționale organizate, acuzate de săvârșirea mai multor infracțiuni.