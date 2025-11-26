Video Percheziţii la o grupare infracțională din Pitești. Şapte români şi moldoveni, suspectaţi că falsificau acte de identitate şi permise de conducere. Percheziţii şi în Republica Moldova

Procurorii DIICOT Pitești, împreună cu polițiști ai BCCO Pitești, au pus în aplicare, miercuri, 26 noiembrie, un mandat de percheziție domiciliară și mai multe mandate de aducere, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic și fals privind identitatea.

Perchezițiile au loc în casrul operațiunii „Ziua „Z”.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, șapte suspecți, cetățeni români și moldoveni, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente, în special acte de identitate și permise de conducere, în care s-a atestat în mod nereal că sunt emise de autorități din Republica Moldova”, precizează, miercuri, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

La sfârșitul anului 2024, în scopul strângerii de probe, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a încheiat cu autoritățile judiciare din Republica Moldova, sub egida EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă.

Astfel, tot astăzi, au fost puse în aplicare, pe teritoriul Republicii Moldova, trei mandate de percheziție domiciliară.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din inspectoratele județene de jandarmi Argeș și Dolj.