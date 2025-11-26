Video Un traficant de droguri a fost tâlhărit în Otopeni, chiar în momentul în care voia să vândă o cantitate de canabis

Șapte percheziții au avut loc miercuri, 26 noiembrie, în județul Ilfov și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și tâlhărie calificată, după ce un dealer de droguri a devenit persoană vătămată. Traficantul a fost tâlhărit de doi indivizi chiar când se pregătea să vândă o cantitate de cocaină în orașul Otopeni.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară în județul Ilfov și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și tâlhărie calificată.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în seara de 28 octombrie 2025, pe raza orașului Otopeni, un făptuitor, în urma unei înțelegeri prealabile cu alt făptuitor i-a sustras unei persoane vătămate, prin violență (smulgere) o cantitate de canabis (drog de risc), pe care aceasta intenționa să o comercializeze”, precizează, miercuri, DIICOT.

Ulterior, cei doi indivizi au agresat fizic persoana vătămată, în sprijinul lor intervenind alți cinci făptuitori „în scopul de a le facilita scăparea și păstrarea substanței vegetale sustrase”.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii de Intervenție a Jandarmeriei.

Amintim că peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 mandate de aducere sunt puse în executare miercuri, 26 noiembrie, în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică.