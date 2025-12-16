Băiat de 10 ani, înjunghiat mortal de un elev într-o școală din apropierea Moscovei. Atacatorul a rănit și un paznic

Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marți, 16 decembrie, de un alt elev într-o școală din Odințovo, la câțiva kilometri vest de Moscova.

Elevul l-a atacat pe agentul de pază cu un cuţit și a pulverizat cu spray cu piper înspre acesta, înainte de a-l ataca pe băiatul de 10 ani, care a decedat în urma rănilor suferite, potrivit poliției, scrie Agerpres.

„Agresorul a fost arestat”, se adaugă în comunicat.

De asemenea, The Express notează că printre victime s-au aflat și alți trei elevi.

Serviciile de urgență, inclusiv polițiști, au intervenit imediat în timpul atacului. Imagini de la fața locului, distribuite pe platforma de mesagerie Telegram de publicația rusă SHOT, arată un număr mare de ofițeri înarmați.

În timp ce poliția a intervenit, atacatorul ar fi intrat într-o clasă și ar fi luat ostatic, înainte de a se baricada înăuntru.

Elevii ar fi fugit afară fără haine groase și s-au ascuns lângă intrarea școlii, care a fost evacuată. Personal medical a sosit la fața locului pentru a acorda asistență victimelor.