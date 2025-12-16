Un Porsche Panamera, confiscat după ce șoferul nu a putut plăti taxe de peste 21.000 de euro

Un transport din România spre Spania s-a transformat într-un dosar penal pe o autostradă germană. Șoferul unui Porsche Panamera e-Hybrid nu a putut achita taxele vamale în valoare de 21.630 de euro, iar mașina a fost confiscată de autorități.

Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 0.30, pe autostrada A6, în zona Bad Rappenau, pe sensul de mers către Heilbronn. Un echipaj al unității de control trafic a decis să oprească un ansamblu de vehicule înmatriculat în străinătate, pe care se afla un Porsche Panamera e-Hybrid alb, relatează Presseportal, Oficiul vamal principal Heilbronn.

Vameșii au descoperit că autoturismul era înmatriculat în afara Uniunii Europene, în Ucraina. La volan se afla un bărbat de 39 de ani, cetățean ucrainean, care le-a declarat autorităților că transporta mașina din România către Spania, pentru o prietenă care locuiește în străinătate.

Taxe uriașe, imposibil de plătit pe loc

Problema majoră a fost lipsa documentelor vamale necesare pentru introducerea legală a vehiculului în Uniunea Europeană. Autoritățile germane au stabilit că mașina trebuie vămu­ită retroactiv. Calculul a dus la o sumă totală de 21.630 de euro, din care 7.000 de euro reprezintă taxa vamală, iar 14.630 de euro taxa pe valoarea adăugată pentru import.

Șoferul nu a putut achita această sumă, motiv pentru care Porsche-ul a fost confiscat. În plus, autoritățile germane au deschis un dosar penal pe numele bărbatului, cercetat pentru suspiciunea de evaziune fiscală legată de neplata taxelor de import.

Cazul este în continuare anchetat de autoritățile vamale din Germania, iar Porsche-ul Panamera e-Hybrid rămâne sub sechestru până la clarificarea situației legale.