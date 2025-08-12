Mai multe trenuri în mini-vacanța de Sfânta Maria. Care sunt rutele unde CFR Călători adaugă mai multe garnituri

Pentru minivacanța de Sf. Maria, CFR Călători va suplimenta trenurile de pe rutele cu cerere ridicată, inclusiv „Trenurile Soarelui” spre litoral și garniturile către centrele de pelerinaj, astfel încât turiștii și pelerinii să își poată face călătoria în condiții mai bune.

Întreaga capacitate de vagoane a CFR Călători va fi în circulație

CFR Călători anunță măsuri speciale pentru perioada minivacanței de Sfânta Maria, una dintre cele mai aglomerate din sezonul estival. În zilele cu trafic intens, compania va pune la dispoziția călătorilor întreaga capacitate de vagoane disponibilă, urmărind să acopere cererea ridicată de locuri.

Vor fi suplimentate trenurile cele mai solicitate spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru a facilita participarea credincioșilor la slujbele prilejuite de sărbătoare. Totodată, „Trenurile Soarelui” vor beneficia de vagoane în plus pentru a transporta turiștii către litoral, unde vor avea loc evenimente dedicate Zilei Marinei Române.

„CFR Călători depune eforturi susținute pentru menținerea în circulație a tuturor unităților de material rulant dotate constructiv cu instalații de climatizare. Întregul parc de vehicule feroviare este verificat tehnic și funcțional înainte de plecarea în cursă, pentru evitarea defectărilor în parcurs” transmite compania de stat.

CFR cere înțelegere pentru lipsa aerului condiționat

Pentru a evita supraaglomerarea și situațiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă achiziționarea anticipată a biletelor. De asemenea, compania cere înțelegere în cazul unor probleme legate de funcționarea aerului condiționat, mai ales în condiții de caniculă.

„Pot apărea situații în care, din cauza temperaturilor exterioare de peste 35°C (care, la nivelul șinei și al cutiei vagonului, pot depăși 50°C) sau a deschiderii geamurilor în timpul mersului, instalațiile de climatizare să funcționeze fără a mai asigura răcirea în parametri optimi. Mulțumim tuturor pentru înțelegere.” mai detaliază CFR Călători.