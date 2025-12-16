Video Etapă importantă pe şantierul lotului Chiribiş-Biharia de pe Autostrada Transilvania: anunțul Companiei Naționale de Investiții Rutiere

A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR). Lucrările desfășurate de asocierea Precon Transilvania–Citadina 98 vizează subsecțiunea 3C2 Chiribiș–Biharia, unde urmează să fie montate peste 600 de grinzi pentru podurile de pe traseu.

Potrivit CNIR, pe lotul cu o lungime de 28,5 kilometri, situat în județul Bihor, sunt prevăzute 18 structuri, respectiv poduri. În prezent, constructorul lucrează la montarea grinzilor aferente structurii 49, un pod care traversează autostrada.

„Etapă importantă pe şantierul lotului Chiribiş-Biharia: constructorul a început montarea grinzilor, pe traseul lotului cu o lungime de 28,5 kilometri din judeţul Bihor”, a transmis Compania Națională de Investiții Rutiere, pe Facebook.

În paralel cu această etapă, se desfășoară lucrări de turnare a primului strat de asfalt, cu un progres de aproximativ doi kilometri, precum și relocarea drumului național DN 19E pe o lungime de circa cinci kilometri. Totodată, continuă execuția celor 18 poduri.

Stadiul fizic al lucrărilor pe întregul lot se apropie de 30%, iar în șantier sunt mobilizați aproximativ 500 de muncitori și 300 de utilaje și echipamente.

Contractul pentru realizarea lotului Chiribiș–Biharia are o valoare de 785 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din Programul Transport 2021–2027, precum și din fonduri alocate de la bugetul de stat.