Vlad Pascu cere reducerea pedepsei de 10 ani pentru accidentul din 2 Mai. Decizia ICCJ, definitivă

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie analizează, marţi, o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, depusă de către avocaţii lui Vlad Matei Pascu, după ce Curtea de Apel Constanţa l-a condamnat pe tânăr la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă şi mai multe infracţiuni rutiere.

Decizia de marţi a instanţei supreme va fi definitivă.

Instanța a motivat că pedepsele trebuie să fie severe și proporționale pentru a preveni comportamente periculoase în trafic, dar a subliniat că nu s-a putut demonstra intenția de a ucide, accidentul având un caracter imprevizibil.

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv în august 2025 la 10 ani de închisoare.

Tragedia pe care a provocat-o a avut loc pe 19 august 2023, când acesta a lovit cu mașina un grup de pietoni pe DN 39, în apropierea localității 2 Mai.

În urma impactului, doi tineri au murit, iar alți trei au fost răniți. Pascu a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de polițiști în Vama Veche. Ancheta a stabilit că se afla sub influența mai multor substanțe interzise.