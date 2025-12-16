O femeie de 94 de ani și-a aruncat banii pe fereastră, păcălită de doi polițiști falși: au „avertizat-o” că este pe lista unor hoți români

O femeie în vârstă de 94 de ani din Germania a căzut victimă unei escrocherii ingenioase. Doi bărbați care s-au dat drept polițiști au convins-o că este pe lista unor hoți români și i-au cerut să arunce banii pe fereastră. Femeia a urmat indicațiile și și-a pierdut economiile. Ea nu a fost singura victimă a acestei metode de fraudă.

Potrivit nordischepost.de, înșelătoria s-a desfășurat în două zone din Germania și a vizat două femei în vârstă. Escrocii le-au cerut bani și bijuterii, pretinzând că sunt polițiști. Poliția din Bremen investighează cazurile și avertizează populația asupra acestor metode de fraudă.

Femeia de 94 de ani a primit un apel de la un bărbat necunoscut, care s-a prezentat ca polițist. Acesta i-a spus că poliția a arestat doi străini, doi români, asupra cărora a fost găsită o listă cu posibile victime, inclusiv numele ei.

Prin întrebări și presiune constantă, apelantul a convins-o să pună banii într-o pungă și să o arunce pe fereastră. Un presupus polițist a ridicat banii din fața casei și a dispărut fără urmă.

O altă victimă, o femeie de 68 de ani din Bremen, a primit un apel similar de la un număr anonim. Un bărbat care s-a prezentat drept polițist i-a spus că numele ei figurează pe o listă de potențiale victime ale unor fraude din cartier și că bunurile ei trebuie „puse în siguranță”. Femeia și-a lăsat ceasul de valoare în fața ușii, iar peste puțin timp un bărbat l-a luat și a fugit, fără a fi identificat.

Recomandările poliției

Autoritățile germane avertizează că infractorii folosesc metode tot mai „creative” pentru a păcăli cetățenii. Poliția subliniază că nu va solicita niciodată bani sau bijuterii prin telefon. Cetățenii nu trebuie să ofere informații despre situația lor financiară sau bunurile de valoare la telefon.

Persoanele vizate trebuie să închidă imediat telefonul și să anunțe poliția, pentru a preveni pierderi și alte înșelătorii.