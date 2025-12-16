Un „Balon de Aur” a intrat în corul lăudătorilor lui Chivu. Un coleg român îl trage însă de urechi

Cristi Chivu (45 de ani) este lider cu formația Inter Milano, după 15 etape scurse din Serie A. Antrenorul român este lăudat pentru că a reușit s-o mențină în top pe vicecampioana Europei și a Italiei, după un sezon dezamăgitor cu Simone Inzaghi (49 de ani) pe bancă.

Fabio Cannavaro (52 de ani), campion mondial cu naționala Italiei îjn 2006 și câștigător al Balonului de Aur, actual selecționer al Uzbekistanului, l-a lăudat pe reșițean

„Inter este cea mai puternică echipă din Serie A. Iar în ceea ce-l privește pe Chivu, nu înțeleg de ce lumea e surprinsă. Am fost uimit de criticile la adresa lui, mai ales când am auzit că nu ar avea experiență.

Ce credeau, că înainte a fost măcelar? Chivu respiră fotbal de la cinci ani. A fost jucător mare, a crescut în acest mediu și acum demonstrează că este un antrenor foarte bun”, a declarat Cannavaro, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

Fostul stoper de fier lansat de Parma a evoluat în periaoda 2002-2004 la Inter.

În fața primului trofeu

Pentru Cristi Chivu urmează oportunitatea de a câștiga primul trofeu la Inter, și anume Supercupa Italiei, turneu desfășurat în perioada următoare în Arabia Saudită.

În semifinale, „nerazzurrii” vor da peste Bologna (pe 19 decembrie), iar celălalt duel le va avea protagoniste pe AC Milan și Napoli. Competitoarele sunt finalistele Cupei Italiei, campioana și vicecampioana.

Deținătoarea trofeului este AC Milan, care în finala disputată pe 6 ianuarie a revenit spectaculos chiar în fața Interului, de la 0-2, și s-a impus cu un gol pe final, scor 3-2.

Cosmin Contra: „Nu răspunde la telefon sau la mesaje, așa e el”

Cosmin Contra (50 de ani), antrenorul lui Al Arabi și fost coleg la națională al lui Chivu, salută parcursul lui Cristi. Asta deși a jucat pentru rivala AC Milan.

„Mă bucur enorm pentru Cristi, nu face altceva decât să ajute pe viitor antrenorul român. Școala românească de antrenori e foarte bună, dar, fiind români, nu am avut posibilitatea de a demonstra asta.

Nu pot decât să mă bucur și să-i țin pumnii la fiecare meci. Asta va demonstra că antrenorul român este capabil să antreneze la cel mai înalt nivel.

Felicitări lui Cristi, baftă în continuare. Nu răspunde la telefon, nici măcar la mesaje, că așa e el. Îi transmit pe această cale că toți colegii de la echipa națională îi țin pumnii la fiecare meci”, a declarat Cosmin Contra la emisiunea „Liga DigiSport”.