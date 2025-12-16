search
Marți, 16 Decembrie 2025
Video Nicușor Dan, la summitul de la Helsinki: „Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare”

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Nicușor Dan a declarat că este „destul de pesimist” în privința intenției Rusiei de a ajunge la un acord de pace în perioada următoare, menționând totodată importanța sprijinului european acordat Ucrainei pentru a avea o poziție solidă în negocierile pe care le poartă.

Nicușor Dan participă la Summitul de la Helsinki. FOTO: Facebook/Nicușor Dan
„Există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul Uniunii Europene mai multe programe pentru flancul estic şi scopul acestei întâlniri este de a operaţionaliza între ţările din flancul estic aceste programe şi în special programul european dedicat flancul estic”, a declarat Nicușor Dan reporterilor aflați la Helsinki.

Întrebat dacă Rusia își dorește semnarea unui acord de pace, președintele a subliniat că prioritatea aliaților trebuie să fie sprijinirea Ucrainei și că el este pesimist privind dorința Rusiei.

„Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilităţile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfăşoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfăşura războiul mai departe şi înseamnă garanţii de securitate pentru perioada imediat de după război. Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiţi să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat și dacă există un plan al României și al aliaților de pe flancul estic pentru scenariul în care armata rusă ar ajunge la gurile Dunării.

„Noi nu trebuie să pornim de la asta, dar în cadrul NATO şi corespondent în planuri aprobate de CSAT există toate scenariile posibile, numai că ce e important pentru noi acum este pe de o parte să sprijinim Ucraina pentru ca să păstreze linia frontului, în tot acest timp, ani care urmează să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potenţială agresiune viitoare”, a spus președintele.

La rândul său, premierul finlandez Petteri Orpo a declarat că summitul are ca scop ajungerea la un acord privind cooperarea în consolidarea apărării și adoptarea unei poziții comune în cadrul UE.

„Rusia reprezintă o amenințare astăzi, mâine și pe termen lung. Cea mai mare presiune se exercită asupra granițelor estice ale Europei”, a afirmat Orpo, citat de Bloomberg.

Liderii statelor participante doresc să transmită „un mesaj clar Bruxellesului” și să obțină fonduri pentru proiecte de apărare. Țările de pe flancul estic intenționează să solicite finanțări pentru securizarea frontierelor, consolidarea apărării aeriene, detectarea și contracararea dronelor, precum și pentru dezvoltarea forțelor terestre.

Nicușor Dan participă, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei și Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, la Helsinki. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul apărării și adoptarea unei poziții comune la nivelul Uniunii Europene.

