Zece marinari sirieni sunt blocați de peste trei luni la bordul navei Militsa, în Portul Constanța, după ce proprietarul a abandonat ambarcațiunea. Navigatorii nu și-au mai primit salariile din luna aprilie, iar doi dintre ei au nevoie de îngrijiri medicale. Deși vor să se întoarcă la familiile lor, aceștia nu pot părăsi nava până când nu este găsită o soluție pentru asigurarea unui echipaj de siguranță.

Marinarii au plecat din Siria în urmă cu aproximativ un an și au ajuns în Portul Agigea în luna iulie. Nava urma să încarce porumb și să se întoarcă în Siria, însă planurile au fost date peste cap după ce proprietarul a abandonat-o. Între timp, nava a rămas fără pavilion și a fost pusă sub sechestru din cauza datoriilor proprietarului.

Unul dintre marinari are nevoie de operație din cauza insuficienței renale

Situația echipajului este cu atât mai gravă cu cât doi dintre marinari au probleme de sănătate și au nevoie de asistență medicală. Unul dintre ei, Yazan Rakzeh, spune că suferă de insuficiență renală și că are nevoie de o intervenție chirurgicală.

„Am nevoie de o operație. Am această problemă de șase luni sau chiar mai mult. Am o insuficiență renală”, a declarat marinarul.

În același timp, familiile navigatorilor, rămase în Siria, se confruntă cu dificultăți financiare, după ce aceștia nu au mai putut trimite bani acasă.

„Familiile noastre sunt acasă, în Siria. Ei nu au bani de șase luni”, a spus Abdull Rahman Dilh, comandantul navei.

Nava a rămas fără combustibil pentru generatoare

Condițiile de trai la bord s-au înrăutățit, iar apropierea sezonului rece îi îngrijorează pe marinari. Jaafar Ismail, ofițer mecanic, spune că nava nu mai are combustibil pentru funcționarea generatoarelor.

„Familia mea nu are mâncare acasă. Aici, condițiile de trai sunt dificile. Se apropie iarna, scad temperaturile și nu avem combustibil pentru a porni generatoarele. Suntem în blackout”, a povestit acesta.

De ce nu pot marinarii să plece acasă

Deși vor să se întoarcă în Siria, cei zece navigatori sunt nevoiți să rămână la bord, deoarece nava trebuie să aibă un echipaj care să asigure siguranța acesteia. Autoritățile și reprezentanții implicați încearcă să găsească o soluție pentru repatrierea lor.

„Încercăm să-i trimitem acasă, să găsim o soluție, nu știm exact. Conform regulamentului internațional, nu au voie să părăsească nava, nu poți să lași o navă fără echipaj de siguranță. Trebuie să aibă cineva grijă de ea dacă se întâmplă vreun incident la bordul navei”, a explicat Bogdan Enciu, agentul navei.

Adrian Mihălcioiu, liderul ITF România, a precizat că reducerea numărului membrilor echipajului necesită aprobarea Autorității Navale Române (ANR). În plus, trecerea navei în conservare presupune și acordul Administrației Porturilor Maritime Constanța.

Potrivit lui Mihălcioiu, situația a apărut în urma unui conflict legat de proprietatea navei și de plata acesteia.

„Proprietarul a abandonat nava, a fost o vânzare de la un proprietar la altul, cel care a preluat nava nu a mai dat banii, proprietarul vechi a reținut nava”, a explicat liderul ITF România.