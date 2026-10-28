Probleme din nou la Revolut: utilizatorii nu se pot conecta în aplicație, la mai puțin de 10 zile de la ultima întrerupere

Mai mulți utilizatori Revolut au semnalat miercuri seară, 28 octombrie, dificultăți în accesarea aplicației financiare. Problemele au vizat conectarea la conturi, iar unii clienți au reclamat că au fost deconectați automat și nu au mai reușit să se autentifice.

Probleme din nou la Revolut: utilizatorii nu se pot conecta în aplicație. Foto: Arhivă

Compania a confirmat pe pagina sa de status existența unor probleme legate de autentificarea utilizatorilor. Primele raportări au apărut în jurul orei 17:22, iar sute de sesizări au fost înregistrate și pe platforma Downdetector.

Potrivit sesizărilor apărute online, mai mulți clienți s-au trezit deconectați din aplicație și nu au mai putut intra în conturile lor. Situația a fost semnalată atât pe pagina de status a companiei, cât și pe platformele care monitorizează întreruperile serviciilor digitale.

Deocamdată, informațiile disponibile indică probleme de autentificare. Nu au fost prezentate detalii suplimentare privind cauza incidentului sau durata estimată a întreruperii.

Incidentul de miercuri vine la mai puțin de zece zile după o altă întrerupere care a afectat accesul la serviciile Revolut. La acel moment, compania a descris situația drept „o perturbare a serviciilor”.

Repetarea problemelor ridică noi semne de întrebare pentru utilizatorii care depind de aplicație pentru operațiuni bancare și plăți cotidiene. Pentru moment, nu există suficiente informații pentru a stabili dacă cele două incidente au aceeași cauză.

România reprezintă una dintre cele mai importante piețe europene pentru Revolut. Potrivit datelor comunicate de companie, serviciul financiar are aproximativ 5 milioane de clienți în țară, România fiind a cincea cea mai mare piață a aplicației în Uniunea Europeană.