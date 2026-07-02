Viorel Pașca, primele declaraţii după audieri: „Sunt mândru de ce am făcut. Consider că am făcut bine. Cu siguranță, am făcut și greșeli (...) Se întâmplă multe acolo...”

Viorel Pașca susţine că este nevinovat şi spune că imaginile care au apărut în spațiul public cu bolnavi neîngrijiţi nu reflectă deloc realitatea, pentru că ar fi trebuit să fie făcute publice şi imaginile care arătau starea acestora atunci când au fost preluaţi de el.

„Sunt mândru de ce am făcut. Consider că am făcut bine. Cu siguranță, am făcut și greșeli, neintenționate”, a declarat el imediat după audieri.

„Păcat că nu s-au prezentat pozele cum au venit la mine. Erau de 10 ori mai rău. Ce să faci cu un bolnav căruia i-au sângerat picioarele de la genunchi în jos?”, a mai declarat Viorel Pașca.

El a explicat faptul că îngrijirea persoanelor aflate în stare gravă a presupus cheltuieli foarte mari, imposibil de acoperit din veniturile celor internați. El a arătat că doar o parte dintre bolnavi beneficiau de pensii sau alte venituri, şi acestea foarte mici, astfel că sumele încasate nu erau insuficiente pentru costurile întreţinerii lor.

„În condiţii în care din 400 de bolnavi, 100 aveau venituri, şi alea mici, mărunţe, cu ce bani m-am ales?”, a spus Pașca, adăugând că întreaga activitate a fost susținută în principal din donații.

Pentru a ilustra dimensiunea cheltuielilor, acesta a oferit și câteva exemple privind consumul zilnic de materiale sanitare și costurile necesare îngrijirii persoanelor vulnerabile.

„Folosim 700 de bucăţi de pampers pe zi. Costurile s-au socotit oficial la 2.000 lei. Socotiţi ori 400 de bolnavi şi faceţi nişte calcule. Banii bolnavilor nu acopereau cheltuielile. Eu nu am avut bani de la bolnavi, ci din donaţii”, a afirmat el, subliniind că incusiv tatăl său s-a numărat printre cei care i-au dat bani pentru îngrijirea celor pe care îi adăpostea.

„Tata a dat 20 de ani 10% din pensia lui pentru acești bolnavi", a spus el.

În timpul declarațiilor, Viorel Pașca a răspuns și speculațiilor potrivit cărora ar fi avut legături cu premierul interimar Ilie Bolojan, negând categoric orice relație cu acesta.

„N-am discutat niciodată cu domnul Bolojan, nu l-am întâlnit în viaţa mea”, a declarat Pașca.

În ceea ce priveşte întrebările jurnaliştilor privind acuzaţiile de abuz sexual, Viorel Paşca a fost destul de avaziv, limitându-s la a spune: „Se întâmplă multe acolo...”