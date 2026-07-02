Ilie Bolojan respinge orice legătură cu Viorel Pașca: „Oricât ați încerca să mă asociați cu această asociație, nu am nicio legătură cu acest caz”

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins categoric joi, 2 iulie, orice asociere cu Viorel Pașca și cu asociația coordonată de acesta, după apariția în spațiul public a unor imagini și informații referitoare la premierea lui Pașca în perioada în care actualul lider liberal conducea Primăria Oradea.

Întrebat într-o conferință de presă despre cazul lui Viorel Pașca, cercetat de procurorii DIICOT în dosarul care vizează presupuse fapte de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, Bolojan a declarat că nu a avut niciun fel de relații sau contacte cu reprezentanții asociației.

„Oricât ați încerca să mă asociați cu această asociație, nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații și nu i-am vizitat. Nu am avut tangențe cu activitatea lor”, a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a precizat că, în perioada în care a ocupat funcția de primar al municipiului Oradea și, ulterior pe cea de președinte al Consiliului Județean Bihor, nu a participat la evenimentele în cadrul cărora Direcția de Asistență Socială Oradea a acordat premii unor voluntari sau persoane implicate în activități sociale.

„În calitate de primar sau de președinte al Consiliului Județean Bihor, nu am participat la astfel de premieri organizate de direcțiile de asistență socială”, a mai declarat acesta.

Declarațiile vin în urma imaginilor apărute în care Viorel Pașca a fost premiat în cadrul unei gale organizate de Direcția de Asistență Socială Oradea, în perioada în care administrația locală era condusă de Ilie Bolojan.

La acel moment, Arina Moș, o apropiată a lui Ilie Bolojan, la vremea acea director al Direcției de Asistență Socială Oradea, îl descria pe Viorel Pașca drept „un om deosebit” și îi mulțumea public pentru activitatea desfășurată în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Viorel Pașca este cercetat de procurorii DIICOT într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Peste 400 de persoane sechestrate în imobile clandestine și un seif ticsit cu sute de carduri bancare aparținând victimelor au fost descoperite de procurorii DIICOT în urma perchezițiilor ce au vizat rețeaua condusă de Viorel Teodor Pașca, zis Bunul Samaritean, din județul Bihor.

Procurorii susțin în cererea de arestare preventivă a lui Pașca faptul că, din 2006, acesta a pus la punct o adevărată „fabrică de bani” ilegală, exploatând exclusiv pacienți cu dizabilități severe sau fără adăpost.

Toate victimele erau deposedate de acte și telefoane, izolate de familii și lăsate în grija unor îngrijitori analfabeți care le administrau tratamente medicale empirice, în timp ce membrii rețelei le încasau pensiile, ajutoarele de handicap și chiar primele de înmormântare.

11 persoane, între care Viorel Teodor Pașca, membri ai familiei sale și mai mulți colaboratori, sunt cercetați în dosarul care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată, cu 210 acte materiale reținute în sarcina principalului inculpat.