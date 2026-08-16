Ramona Elena Verman se va lupta pentru o medalie la lungime în cadrul europenelor de atletism

La 22 de ani, Ramona Elena Verman confirmă că este una dintre exponentele tinerei generații din atletismul românesc. Atleta din Bacău s-a calificat în finala probei de săritură în lungime la Campionatele Europene de atletism de la Birmingham.

Antrenată de Aura Balaban, ea a reușit să sară 6,81 metri. Tot în calificările aceleiași probe, Alina Rotaru Kottmann (Steaua) a fost a 14-a, cu 6,57 metri, ratând prezența în finală (primele 12) pentru 4 centimetri. E de amintit că bucureșteanca a obținut medalia de bronz la Mondialele din 2023.

Înaintea Ramonei Verman, în calificări, s-au clasat cinci sportive: Malaika Mihambo (Germania) - 7,10 m, Agate De Sousa (Portugalia) - 7,00 m, Larissa Iapichino (Italia) - 6,94 m, Jazmin Sawyers (Marea Britanie) - 6,90 m și Hilary Kpatcha (Franța) - 6,88 m,

În martie trecut, deși se află în ultimul său an la tineret (U23), Ramona Elena Verman (CSM Bacău) a reușit 6,72 metri la Mondialele Indoor de senioare de la Torun (Polonia). Atunci, ea s-a clasat a șasea la săritura în lungime, cu un record personal. În 2025, la Bergen (Norvegia), a cucerit titlul european la U23, cu 6,60 m.

Născută în 3 martie 2004, Ramona a ocupat locul 7, cu 6,62 m, la concursul de la Londra, în 18 iulie 2026.

Finala de la săritura în lungime se va desfășura astăzi, de la 22.05 (ora României), și poate fi urmărită pe site-ul Eurovision Sport prin deschiderea unui cont gratuit.

Tot la CE de la Birmingham, Elena Andreea Taloș s-a clasat pe locul 7 în finala de la triplusalt, cu 14,23 metri. Ea a reușit 14,23 la prima încercare, iar apoi a avut triplusalturi de 13,92 m, 14,05 m și 13,94 m, precum și două „depășite”. Cel mai bun rezultat al Andreei la Europene este un loc 4 ocupat în 2018, la Berlin. Palmaresul său mai cuprinde un loc patru la Mondialele indoor din 2018, precum și un titlu european U23 (2017).

Medalia de aur la Birmingham a fost cucerită de italianca Dariya Derkach, cu 14,60 metri, aceasta fiind urmată de belgienca Saliyya Guisse, cu 14,46 metri, și bulgăroaica Aleksandra Naceva, cu 14,40 metri.