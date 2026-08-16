 Se circulă bară la bară pe principalele rute de întoarcere din vacanță: DN1, Autostrada Soarelui și DN7 | adevarul.ro
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Se circulă bară la bară pe principalele rute de întoarcere din vacanță: DN1, Autostrada Soarelui și DN7

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Circulația rutieră  se desfășoară cu dificultate duminică, 16 august, pe principalele rute care leagă stațiunile turistice de Capitală, în contextul întoarcerii turiștilor de pe litoral și din zona montană. Se înregistrează valori ridicate de trafic pe DN1, A2 și DN7.

„Se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală”, preciza, la orele prânzului, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Pentru DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A - Brașov;

București - Autostrada A1 - Pitești - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - DN 71 - Târgoviște - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - Târgoviște - DN 71 Sinaia.

Bară la bară între Brașov și Ploiești

Pe DN 1 Brașov-Ploiești, se circulă în coloană  între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens între Poiana Țapului și Bușteni, dar și pe tronsonul cuprins între localitățile Nistorești și Comarnic.

Aglomerație pe DN1 FOTO captură FB Poliția Brasov
Aglomerație pe DN1 FOTO captură FB Poliția Brasov

„ATENȚIE, trafic aglomerat!  Ca urmare a valorilor de trafic ridicate existente la acest moment pe DN1 circulația se desfășoară îngreunat pe sensul de mers Brașov către București, începând cu stațiunea Predeal”, precizează Poliția Brașov într-un comunicat postat pe Facebook

Pentru asigurarea unei bune fluențe, Poliția Rutieră a constituit dispozitive de informare a participanților la trafic în mai multe puncte de interes, respectiv: în municipiul Brașov, zona Dârste, ieșire către Predeal; în Stațiunea Predeal, la intersecția DN 1 cu DN73A și la intersecția DN 73 cu DN 73A, în stațiunea Râșnov, se mai arată în aceeași postare.

Pentru a evita circulația bară la bară pe DN 1, polițiștii recomandă conducătorilor auto să utilizeze următoarele rute alternative:

DN 1A (Brașov – Săcele – Cheia – Ploiești);

DN 73 (Bran – Câmpulung – Pitești) sau

DN 71 (Sinaia – Târgoviște – București).

Se circulă greu și pe Autostrada A2 Constanța–București

Situația este similară și pe Autostrada A2 Constanța–București, unde traficul este intens între Cernavodă și Fetești, pe sensul de mers spre Capitală.

La kilometrul 145, în apropiere de Fetești, s-a produs un accident soldat doar cu pagube materiale, în care au fost implicate patru autovehicule. Mașinile au fost retrase pe banda de urgență, fără restricții pe benzile de circulație.

„Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanța – București, recomandăm conducătorilor auto care se întorc de pe litoral folosirea rutelor alternative, respectiv:

DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia - Urziceni – DN 2 – București;

A2 – Fetești sau Drajna - DN 3A – Lehliu-Gară - DN 3 – Fundulea – București;

DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna - A2 Drajna – București (sau, din municipiul Călărași - DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București)”, transmite Centrul Infotrafic.

Coloane pe DN39, între Lazu și Tuzla

Coloane de autoturisme s-au format și pe DN39, între localitățile Lazu și Tuzla, pe ambele sensuri de mers.

Trafic greoi DN7 Pitești–Sibiu

Totodată, trafic aglomerat a fost semnalat și pe DN7 Pitești–Sibiu, în zonele Călimănești și Căciulata, unde se circulă greu în ambele direcții.

Potrivit Centrului Infotrafic, valorile de trafic ar putea rămâne ridicate pe parcursul întregii zile, pe fondul întoarcerii turiștilor din minivacanță.

Pentru a diminua riscul producerii de incidente în trafic, Poliția transmite conducătorilor auto să evite manevrele de depășire riscante, să manifeste prudență în trafic, să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

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