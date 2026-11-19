Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești face pași concreți pentru reluarea activității, după mai bine de un an în care instalațiile au rămas oprite. Două companii de stat, Oil Terminal și CONPET, au încheiat contracte cu rafinăria pentru descărcarea, depozitarea și transportul țițeiului, în valoare estimată cumulată de peste 10,3 milioane de lei.

Petrotel-Lukoil reia activitatea după un an de blocaj Foto: Petrotel Lukoil Facebook

Potrivit informațiilor publicate de Adevărul Financiar, Oil Terminal a semnat pe 18 noiembrie un contract cu Petrotel-Lukoil, în valoare estimată de 4,334 milioane de lei. Compania va asigura operațiunile de descărcare a țițeiului din nave, depozitarea acestuia și manipularea produselor petroliere. A doua zi, pe 19 noiembrie, CONPET a anunțat încheierea unui contract de 5,993 milioane de lei pentru transportul țițeiului de import de la terminalul din Constanța până la rafinăria din Ploiești.

Cele două acorduri refac o parte esențială a lanțului logistic de care Petrotel are nevoie pentru a putea procesa din nou țiței. Oil Terminal preia materia primă adusă pe mare, iar CONPET o transportă prin conducte până la rafinărie. Contractele includ și servicii pentru manipularea unor produse petroliere, precum benzina, motorina și MTBE.

Contractul cu CONPET este valabil până la 31 decembrie 2026. Petrotel trebuie să constituie o garanție de 3,5 milioane de lei, iar plățile pentru transport se fac în avans, în funcție de cantitățile estimate pentru fiecare perioadă de transport. Documentul prevede penalități de întârziere de 0,04% pe zi.

Foto: BVB

Acordul conține și o clauză legată de sancțiunile americane. Contractul încetează automat dacă licența generală OFAC 131K nu mai permite continuarea operațiunilor, iar Petrotel nu obține o altă autorizație care să acopere transportul. Licența nu ridică sancțiunile impuse grupului Lukoil, ci permite anumite operațiuni în condițiile stabilite de autoritățile americane.

Foto: BVB

Țiței din Kazahstan, așteptat în Portul Constanța

Reluarea activității depinde de sosirea materiei prime și de transportul acesteia la Ploiești. Petrotel a contractat un transport de țiței de origine kazahă, programat să ajungă în Portul Constanța în jurul datei de 20 noiembrie. Compania a transmis că resursele și fondurile folosite pentru această aprovizionare nu provin din Rusia și nu vor avea destinația Federația Rusă.

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În ultimele săptămâni, echipele tehnice au verificat și pregătit instalațiile rafinăriei. Centrala de cogenerare CET Petrotel a fost repornită, iar instalațiile au fost revizuite și recalibrate. Conducerea companiei a anunțat că procesul de repornire este în desfășurare și că au fost asigurate finanțarea pentru achiziția țițeiului și contractarea materiei prime.

Administratorul special al Petrotel, Eugene Maniakhine, anunțase pe 12 noiembrie că primele cantități de benzină, motorină, GPL și păcură ar urma să ajungă pe piață începând cu 17 noiembrie. Acesta era însă calendarul estimat de conducerea companiei, iar livrările depind de finalizarea transportului de țiței și de parcurgerea etapelor tehnice necesare. Încheierea contractelor cu Oil Terminal și CONPET confirmă pregătirea logistică, dar nu reprezintă, în sine, o confirmare că rafinăria a reluat producția la capacitate comercială.

O oprire de peste un an, pe fondul sancțiunilor împotriva Lukoil

Petrotel și-a oprit instalațiile în octombrie 2025, pentru lucrări de mentenanță programate. Rafinăria ar fi trebuit să reia activitatea după încheierea reviziei, însă nu a mai repornit în contextul sancțiunilor anunțate de Statele Unite împotriva grupului rus Lukoil și a companiei Rosneft, pe 22 octombrie 2025. Restricțiile americane au intrat în vigoare în noiembrie 2025 și au afectat operațiunile internaționale ale grupului.

În lunile care au urmat, Petrotel a avut nevoie de clarificări din partea autorităților americane pentru a putea continua operațiunile. În aprilie 2026, Ministerul Energiei a transmis că o comunicare a OFAC permitea desfășurarea anumitor activități până la 29 octombrie. Conducerea rafinăriei a considerat însă că era necesară o licență specifică, iar demersurile pentru obținerea acesteia au continuat.

În paralel, Lukoil a căutat un cumpărător pentru activele sale internaționale. La 29 ianuarie 2026, grupul rus a anunțat un acord cu firma americană de investiții Carlyle pentru vânzarea Lukoil International GmbH, societatea care deține activele din afara Rusiei. Tranzacția era condiționată de aprobările autorităților competente și nu fusese finalizată.

Petrotel a intrat în insolvență cu datorii de peste 1,5 miliarde de lei

Pe 26 august 2026, Tribunalul Prahova a deschis procedura generală de insolvență a Petrotel-Lukoil, la cererea companiei. Datoriile verificate și admise în tabelul preliminar al creanțelor depășesc 1,5 miliarde de lei. Reprezentanții societății au prezentat insolvența ca pe o soluție pentru protejarea activelor, păstrarea locurilor de muncă și crearea condițiilor necesare reluării activității.

Rafinăria are o capacitate de procesare de aproximativ 2,4 milioane de tone de țiței pe an și reprezintă circa 20% din capacitatea de rafinare a României. Oprirea sa a afectat și activitatea CONPET. Potrivit raportărilor companiei, Petrotel reprezenta aproximativ o cincime din volumele de țiței transportate de operator în primul trimestru din 2026.

Reluarea activității ar putea readuce în funcțiune o parte importantă din capacitatea internă de procesare a petrolului și ar putea reduce presiunea asupra importurilor de produse rafinate. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Petrotel trebuie să finalizeze repornirea instalațiilor, să asigure aprovizionarea cu țiței și să desfășoare operațiunile în limitele autorizațiilor acordate de autoritățile americane.