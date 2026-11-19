Rapperul american Wiz Khalifa a scăpat definitiv de pedeapsa de nouă luni de închisoare primită în România pentru consum de droguri. Curtea de Apel București a decis, joi, ca artistul să plătească o amendă penală de 9.600 de lei, hotărârea fiind definitivă.

Wiz Khalifa a scăpat definitiv de pedeapsa de nouă luni de închisoare. Foto: arhivă

În decembrie 2025, Curtea de Apel Constanța îl condamnase pe Wiz Khalifa, pe numele său real Cameron Jibril Thomaz, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Decizia a venit după ce rapperul și-a aprins o țigară cu canabis pe scenă, în timpul concertului susținut în iulie 2024 la festivalul „Beach, Please!”, organizat la Costinești.

Deși condamnarea era definitivă, avocații artistului au încercat să o anuleze prin mai multe căi extraordinare de atac, depuse la instanțe din Constanța și București. Cererile formulate la Curtea de Apel Constanța și Tribunalul Constanța au fost respinse succesiv.

Rapperul a obținut însă o soluție favorabilă la Curtea de Apel București. După anularea inițială a condamnării și rejudecarea apelului, instanța a decis înlocuirea pedepsei cu închisoarea cu o amendă penală de 9.600 de lei. Hotărârea pronunțată joi este definitivă, notează Agerpres.

Wiz Khalifa, cercetat după concertul de la „Beach, Please!”

Incidentul care a dus la dosarul penal s-a petrecut pe 14 iulie 2024. După ce și-a aprins o țigară cu canabis pe scenă, în timpul concertului de la Costinești, artistul a fost ridicat de polițiști.

Ulterior, DIICOT l-a pus sub acuzare pentru deținere fără drept de droguri de risc. Rapperul a fost lăsat în libertate și a părăsit România.

Wiz Khalifa, născut pe 8 septembrie 1987, este rapper, cântăreț, textier și actor american. Wiz Khalifa este cunoscut ca un susținător al consumului de canabis și în 2022 a lansat propria sa marcă de marijuana, Khalifa Kush, care a avut un succes considerabil pe piață.