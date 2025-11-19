Biletele de tren se scumpesc de la jumătatea lunii decembrie. Cu cât vor plăti mai mult călătorii

Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv 14 decembrie.

"Odată cu planul nou de mers al trenurilor se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie", a declarat, miercuri, directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, anunță Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), procentul cu care se va indexa preţul biletelor este de 9,88%, conform Buletinului INS nr. 260/13.10.2025, unde este stabilit indicele preţurilor de consum (IPC).

"Cu acest procent se vor actualiza şi tarifele de călătorie", au spus aceştia.

Anul acesta, biletele de tren au mai fost scumpite de două ori.