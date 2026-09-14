 Vasile Blaga îi cere lui Nicușor Dan să decidă rapid: „Trebuie azi-mâine-poimâine să facă o desemnare”. Ce spune despre suspendarea președintelui | adevarul.ro
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Vasile Blaga îi cere lui Nicușor Dan să decidă rapid: „Trebuie azi-mâine-poimâine să facă o desemnare”. Ce spune despre suspendarea președintelui

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Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat luni, 14 septembrie, la Parlament, că președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze cât mai repede un candidat pentru funcția de premier. Liberalul a criticat o posibilă apropiere între PNL și PSD și a respins informațiile privind o eventuală suspendare a șefului statului.

Senatorul Vasile Blaga
Senatorul Vasile Blaga Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Întrebat despre posibilitatea ca PNL să facă front comun cu PSD în Parlament, Vasile Blaga s-a declarat nedumerit de poziția social-democraților.

„Eu nu înțeleg PSD-ul. Noi am schimbat conducerile la televiziune și radio cu AUR? E incredibil ce fac”, a declarat Blaga.

Liberalul a transmis și un mesaj președintelui Nicușor Dan în contextul negocierilor privind formarea viitorului Guvern. Blaga i-a cerut șefului statului să nu acorde necondiționat sprijinul unei eventuale formule susținute de PSD.

„Pentru nimeni nu este bine. Se apropie o decizie importantă a unei funcții de premier, deci îl rog și eu pe domnul președinte să aibă și acea reținere în a da necondiționat votul PSD. Pentru că toate eforturile și cât a plătit poporul ăsta un an de zile vor merge pe apa sâmbetei în două săptămâni”, a afirmat Vasile Blaga.

Senatorul PNL a fost întrebat și dacă în interiorul partidelor se discută despre suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„Doamne ferește, nu! Astea sunt șopârle. Dar Nicușor Dan trebuie azi-mâine-poimâine, până pleacă la New York, să facă o desemnare”, a spus Blaga.

Blaga susține varianta unui Guvern tehnocrat

Întrebat despre posibilitatea formării unui Guvern tehnocrat, Vasile Blaga a spus că aceasta este o variantă susținută de liberali și reluată de Ilie Bolojan.

„Este o variantă pe care noi am propus-o și domnul Bolojan nu a făcut decât să o reitereze. Cred că partidele ar fi putut să cadă de acord”, a declarat Blaga.

De asemenea, liberalul a precizat că nu poate trage concluzii înainte ca președintele să anunțe oficial candidatul pentru funcția de premier.

„Cred că domnul președinte trebuie să se hotărască, partidele își cam știu poziția. Eu nu pot să trag concluzii până nu este nominalizat un candidat în funcția de premier, deci îl rog și eu pe domnul președinte să o facă”, a mai spus Vasile Blaga.

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