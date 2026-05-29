Ursula von der Leyen condamnă incidentul de la Galați: „Rușii au mai traversat o linie”. Metsola: „Europa rămâne unită în fața escaladării provocate de Rusia”

UE își exprima „solidaritatea totală” cu România și poporul român, a declarat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca reacție la drona rusească căzută peste un bloc din Galați.

„Războiul de agresiune al Rusiei a trecut o altă linie. O dronă rusească a lovit o zonă populată din România și a rănit civili. Pe teritoriul UE. Suntem solidari cu România și poporul român”, a spus șefa Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a anunțat pregătirea unui al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Ulterior, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a transmis că „Europa rămâne unită în fața escaladării provocate de Rusia.”

„În numele Parlamentului European, vreau să îmi exprim solidaritatea deplină cu oamenii din România și cu toate persoanele afectate de drona rusească care a lovit în această dimineață un bloc de apartamente din Galați. Europa rămâne unită în fața escaladării provocate de Rusia”, a afirmat aceasta.

Și NATO a reacționat vineri dimineață în urma incidentului de la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc, rănind două persoane.

„În această dimineață devreme, un bloc de apartamente din România a fost lovit de o dronă în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană din apropierea graniței. Secretarul general NATO este în contact cu autoritățile române. Condamnăm imprudența Rusiei, iar NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, se arată în mesajul de pe X al purtătorului de cuvânt al NATO.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.