Ungaria introduce restricții de greutate pentru camioane: traficul greu va fi redirecționat

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează transportatorii români că, începând cu 1 ianuarie 2026, în Ungaria va intra în vigoare o restricție de greutate de 7,5 tone pe tronsonul drumului principal nr. 42, între localitatea Berettyóujfalu și punctul de frontieră.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români transportatori de marfă, care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria, cu privire la introducerea unei restricţii de greutate de 7,5 tone pe tronsonul drumului principal nr. 42 între localitatea Berettyóujfalu şi frontiera de stat începând cu 1 ianuarie 2026. Conform legislaţiei ungare, după introducerea restricţiei, tronsonul vizat al drumului principal nr. 42 poate fi utilizat prin traversarea zonei cu circulaţie restricţionată doar de acele vehicule de marfă a căror masă totală maximă autorizată, conform certificatului de înmatriculare, nu depăşeşte 7,5 tone”, a informat MAE, într-un comunicat de presă.

Sunt exceptate de la această restricție vehiculele de marfă care au ca destinație orașele Biharkeresztes sau Artánd, menționate în documentele de transport, precum și autobuzele.

După intrarea în vigoare a interdicției, toate vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone vor fi obligate să folosească exclusiv autostrada M4, care, potrivit MAE, „oferă un nivel de servicii superior și o alternativă sigură, în comparație cu drumul principal nr. 42”.

MAE precizează că, în situații justificate, „poate fi solicitat gratuit un permis de acces, în conformitate cu legislația ungară, de la compania Magyar Közút Nonprofit Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (Compania Ungară de Drumuri Publice)”.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta (+36 1 384 7689), Consulatului General al României la Szeged (+36 62 424 431) și Consulatului General al României la Gyula (+36 66 464 579, +36 66 477 147). Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate în regim de permanență.

Pentru cazuri urgente, sunt disponibile și numerele de permanență ale misiunilor diplomatice: Ambasada României în Ungaria (+36 30 535 6912), Consulatul General al României la Szeged (+36 30 677 7980) și Consulatul General al României la Gyula (+36 30 635 7181).

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale de internet ale ambasadei și consulatelor României din Ungaria, precum și a site‑ului oficial al instituției, pentru informații actualizate.