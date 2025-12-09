MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Japonia. Risc de cutremur major în următoarele şapte zile

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Japonia asupra riscului producerii unui seism de mare intensitate în următoarele șapte zile, după cel de 7,6 grade de luni.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Japonia, după ce un seism puternic, de magnitudinea 7,6 grade pe scara Richter, a lovit nordul țării, în contextul în care autoritățile nipone, prin intermediul Agenției Meteorologice a Japoniei, avertizează asupra posibilității producerii unui nou cutremur de mare intensitate (mega-cutremur) în următoarele șapte zile.

Zonele cele mai expuse riscului seismic sunt situate pe coasta Pacificului, începând din provincia Hokkaido, în nord, până în provincia Chiba.

MAE le recomandă cetățenilor români care se află în Japonia să evite călătoriile și deplasările în regiunile de coastă afectate și să respecte instrucțiunile autorităților locale pentru siguranța lor. Informații actualizate despre evoluția fenomenelor seismice și meteorologice pot fi consultate pe site-ul Agenției Meteorologice a Japoniei.

De asemenea, cetățenii români pot solicita asistență consulară prin intermediul Ambasadei României la Tokyo la numerele de telefon +81(0)3 3479 1804, +81(0)3 3479 0431 și +81(0)3 3479 0432, apelurile fiind preluate de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) în regim de permanență.

Pentru situații speciale sau urgente, este disponibil și numărul de urgență +81 80 4461 4465.

Ministerul recomandă consultarea permanentă a paginii oficiale de internet www.mae.ro pentru informații actualizate privind siguranța și recomandările pentru cetățenii români în Japonia.

În urma cutremurului de luni, cel puțin 30 de persoane au fost rănite, iar mai multe valuri de tsunami, cu înălțimea de până la 70 de centimetri, au fost înregistrate în zona afectată, potrivit datelor furnizate marţi, 9 decembrie, de premierului japonez Sanae Takaichi.