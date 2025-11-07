Atenționare MAE pentru șoferii români care merg în Bulgaria. Eventualele amenzi de circulație se plătesc pe loc, doar cu cardul

Autoritățile de la sud de Dunăre au schimbat regulile de circulație, iar amenzile nu mai pot fi plătite ulterior. Noile prevederi obligă conducătorii auto fără domiciliu în Bulgaria să achite contravențiile pe loc, exclusiv prin card bancar, direct la echipajul de poliție.



Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, unde s-au făcut modificări în ceea ce privește Legea privind circulaţia pe drumurile publice.

Astfel, s-a introdus obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card bancar. Potrivit MAE, autoritățile bulgare au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice din această ţară, prin introducerea obligativității achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Măsura este aplicabilă conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor români.

Plata contravenției se va achita pe loc prin card bancar, autospecialele poliției fiind dotate cu aparat de tip POS sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliție îl va conduce pe şoferul amendat.



Consecințele unui refuz

Cuantumul amenzilor nu va putea fi achitat în numerar.

„Refuzul de a achita amenzile în condițiile de mai sus atrage posibilitatea reținerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni. Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condiţiile achitării amenzii”, atrage atenţia MAE.