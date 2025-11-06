Anunț important pentru românii care merg în Bulgaria. Ce modificări au fost aduse Legii privind circulaţia pe drumurile publice

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că autorităţile din țara vecină au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice, cu obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Măsura se aplică conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetăţenilor români.

Plata amenzilor, posibilă doar cu cardul

Achitarea sancțiunilor se va face pe loc prin card bancar, autospecialele Poliţiei fiind dotate cu aparat de tip POS sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliţie îl va conduce pe conducătorul auto amendat.

Atenție! Amenzile nu vor putea fi achitat în numerar.

MAE precizează că refuzul achitării amenzillor în condiţiile de mai sus atrage posibilitatea reţinerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, a cărui valabilitate este de maximum trei luni.

Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condiţiile achitării amenzii.

Românii pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă şi consultarea paginilor web sofia.mae.ro şi www.mae.ro.