MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia. Protestele fermierilor s-au extins, iar drumurile naționale pot fi blocate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite marți, 9 decembrie, cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că mișcările de protest ale fermierilor eleni s-au extins, iar acestea vor continua şi în zilele următoare, pe perioadă nedeterminată.

„Pot surveni perturbări ale circulației rutiere, blocarea drumurilor naționale şi autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei. De asemenea, se pot înregistra întârzieri semnificative în domeniul transportului naval şi aerian”, a transmis, marţi, MAE.

Având în vedere caracterul imprevizibil al evoluției protestelor şi faptul că situaţia blocajelor se modifică frecvent, cetăţenii români sunt sfătuiţi să respecte recomandările autorităţilor locale şi să utilizeze rutele alternative indicate de acestea, precum şi să evite zonele în care au fost anunţate mobilizări ale fermierilor.

MAE recomandă, de asemenea, verificarea periodică a paginilor de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro (sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.astynomia.gr.

Fermierii blochează drumurile în semn de protest

Mii de tractoare au blocat intermitent autostrăzi și puncte de frontieră începând cu sfârșitul lunii noiembrie, iar fermierii au promis să blocheze miercuri, 10 decembrie, portul central Volos, scrie France24.

„În acest moment, sunt peste 20.000 de tractoare pe drumurile din Grecia, posibil chiar aproape de 25.000,” a declarat pentru AFP Sokratis Alifteiras, un sindicalist important din domeniul agricol din regiunea centrală Larissa.

„Decizia luată de fermierii din Tesalia pentru mâine dimineață este de a bloca portul Volos”, atât pe uscat, cât și pe mare, a adăugat el.

Guvernul conservator condus de Kyriakos Mitsotakis se luptă de luni de zile să gestioneze un scandal legat de subvențiile agricole, investigat de autoritățile UE, scandal care a dus la întârzierea plăților către zeci de mii de cultivatori.

Guvernul a promis să aloce fonduri suplimentare fermierilor îndreptățiți, care se confruntă cu presiuni suplimentare în acest an din cauza prețurilor mici la produse, a costurilor mai mari cu energia și a unei epidemii dezastruoase de variolă la oi.

„Prețurile pentru produse sunt atât de umilitor de mici, încât costul de producție este mai mare decât banii pe care îi câștigăm,” a declarat pentru AFP Vaios Tsiakmakis, cultivator de tutun și bumbac, la un protest în apropierea orașului Karditsa.

Iordanis Ioannidis, cultivator de bumbac și purtător de cuvânt al protestatarilor dintr-un blocaj cu tractoare lângă Larissa, a declarat că sectorul a ajuns la „fundul sacului” și că fermierii nu mai au multe de pierdut.

„Guvernul ne dă bani care ni se cuvin din 2023... nu există voință politică pentru a ajuta sectorul primar,” a adăugat el.

Un alt fermier de la același blocaj, Evripides Katsaros, a spus că revendicările sectorului vizează „supraviețuirea”, menționând că recolta sa de pere costă 31.000 de euro pentru a fi produsă anual, dar îi aduce un câștig de doar 27.000 de euro.

„Guvernul nu ne-a dat nimic,” a afirmat Katsaros.

Luni, fermierii de pe insula Creta au rupt cordoanele de poliție și au ocupat principalele aeroporturi din Heraklion și Chania, forțând anularea sau reprogramarea mai multor zboruri. Un alt protest agricol pe insula Lesbos a împiedicat luni pasagerii să părăsească un feribot.

Protestele, alimentate de un scandal major privind subvențiile agricole

Protestele fermierilor greci sunt alimentate de un scandal major privind subvențiile agricole, investigat de procurorii UE. Se suspectează că, începând cel puțin cu 2018, mii de persoane (multe care nu erau fermieri) au depus cereri false, obținând subvenții pentru terenuri pe care nu le dețineau sau exagerând numărul de animale.

Frauda ar fi costat statul peste 30 de milioane de euro în cereri false și ar fi afectat fermierii legitimi cu 70 de milioane de euro anual. Scandalul a dus deja la demisia unui ministru, iar aproximativ 80% din subvențiile pentru pășuni acordate între 2017-2020 au ajuns în Creta (insula natală a Premierului Mitsotakis).

Pe lângă scandal, fermierii cer și despăgubiri pentru cele peste 400.000 de oi și capre sacrificate din cauza unei epidemii de variolă.

Guvernul, condus de Mitsotakis, a promis că va aloca fonduri suplimentare și că este deschis la dialog, dar a avertizat că protestele extreme ar putea afecta imaginea publică a fermierilor.