search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia. Protestele fermierilor s-au extins, iar drumurile naționale pot fi blocate

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite marți, 9 decembrie, cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că mișcările de protest ale fermierilor eleni s-au extins, iar acestea vor continua şi în zilele următoare, pe perioadă nedeterminată.

FOTO: MAE
FOTO: MAE

„Pot surveni perturbări ale circulației rutiere, blocarea drumurilor naționale şi autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei. De asemenea, se pot înregistra întârzieri semnificative în domeniul transportului naval şi aerian”, a transmis, marţi, MAE.

Având în vedere caracterul imprevizibil al evoluției protestelor şi faptul că situaţia blocajelor se modifică frecvent, cetăţenii români sunt sfătuiţi să respecte recomandările autorităţilor locale şi să utilizeze rutele alternative indicate de acestea, precum şi să evite zonele în care au fost anunţate mobilizări ale fermierilor.

MAE recomandă, de asemenea, verificarea periodică a paginilor de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii call center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro (sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.astynomia.gr.

Fermierii blochează drumurile în semn de protest

Mii de tractoare au blocat intermitent autostrăzi și puncte de frontieră începând cu sfârșitul lunii noiembrie, iar fermierii au promis să blocheze miercuri, 10 decembrie, portul central Volos, scrie France24.

„În acest moment, sunt peste 20.000 de tractoare pe drumurile din Grecia, posibil chiar aproape de 25.000,” a declarat pentru AFP Sokratis Alifteiras, un sindicalist important din domeniul agricol din regiunea centrală Larissa.

„Decizia luată de fermierii din Tesalia pentru mâine dimineață este de a bloca portul Volos”, atât pe uscat, cât și pe mare, a adăugat el.

Guvernul conservator condus de Kyriakos Mitsotakis se luptă de luni de zile să gestioneze un scandal legat de subvențiile agricole, investigat de autoritățile UE, scandal care a dus la întârzierea plăților către zeci de mii de cultivatori.

Citește și: Cum a fraudat Grecia Uniunea Europeană. Zeci de fermieri au câștigat milioane de euro pentru terenuri pe care nu le dețineau și nu le lucrau

Guvernul a promis să aloce fonduri suplimentare fermierilor îndreptățiți, care se confruntă cu presiuni suplimentare în acest an din cauza prețurilor mici la produse, a costurilor mai mari cu energia și a unei epidemii dezastruoase de variolă la oi.

„Prețurile pentru produse sunt atât de umilitor de mici, încât costul de producție este mai mare decât banii pe care îi câștigăm,” a declarat pentru AFP Vaios Tsiakmakis, cultivator de tutun și bumbac, la un protest în apropierea orașului Karditsa.

Iordanis Ioannidis, cultivator de bumbac și purtător de cuvânt al protestatarilor dintr-un blocaj cu tractoare lângă Larissa, a declarat că sectorul a ajuns la „fundul sacului” și că fermierii nu mai au multe de pierdut.

„Guvernul ne dă bani care ni se cuvin din 2023... nu există voință politică pentru a ajuta sectorul primar,” a adăugat el.

Un alt fermier de la același blocaj, Evripides Katsaros, a spus că revendicările sectorului vizează „supraviețuirea”, menționând că recolta sa de pere costă 31.000 de euro pentru a fi produsă anual, dar îi aduce un câștig de doar 27.000 de euro.

„Guvernul nu ne-a dat nimic,” a afirmat Katsaros.

Luni, fermierii de pe insula Creta au rupt cordoanele de poliție și au ocupat principalele aeroporturi din Heraklion și Chania, forțând anularea sau reprogramarea mai multor zboruri. Un alt protest agricol pe insula Lesbos a împiedicat luni pasagerii să părăsească un feribot.

Protestele, alimentate de un scandal major privind subvențiile agricole

Protestele fermierilor greci sunt alimentate de un scandal major privind subvențiile agricole, investigat de procurorii UE. Se suspectează că, începând cel puțin cu 2018, mii de persoane (multe care nu erau fermieri) au depus cereri false, obținând subvenții pentru terenuri pe care nu le dețineau sau exagerând numărul de animale.

Frauda ar fi costat statul peste 30 de milioane de euro în cereri false și ar fi afectat fermierii legitimi cu 70 de milioane de euro anual. Scandalul a dus deja la demisia unui ministru, iar aproximativ 80% din subvențiile pentru pășuni acordate între 2017-2020 au ajuns în Creta (insula natală a Premierului Mitsotakis).

Pe lângă scandal, fermierii cer și despăgubiri pentru cele peste 400.000 de oi și capre sacrificate din cauza unei epidemii de variolă.

Guvernul, condus de Mitsotakis, a promis că va aloca fonduri suplimentare și că este deschis la dialog, dar a avertizat că protestele extreme ar putea afecta imaginea publică a fermierilor.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Zi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de Senat
observatornews.ro
image
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
playtech.ro
image
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid a început negocierile cu înlocuitorul lui Xabi Alonso!
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT Alertă de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău! 86 de persoane au fost evacuate
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Până la 700 de lei creștere la salariul minim. Ministrul Muncii, Florin Manole anunță când se ia decizia finală
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Noi detalii despre tragedia din Tenerife în care au murit 2 români. Greșeala fatală pe care au făcut-o turiștii
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon