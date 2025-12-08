Video Doi români au murit în Tenerife după ce au fost luați de un val uriaș dintr-o piscină naturală. Alte două persoane și-au pierdut viața

Patru oameni, doi bărbați și două femei, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, depă ce au fost luați de un val puternic de coastă.

Două dintre victime sunt cetățeni români, scrie presa spaniolă, care citează informații de la autorități. Totuși, identitatea victimelor nu a fost făcută publică în mod oficial.

Incidentul a avut loc duminică, 7 decembrie.

„Avem trei persoane moarte, doi bărbați și o femeie”, a anunțat AFP, potrivit serviciilor de urgență, fără să precizeze vârsta sau naționalitatea victimelor.

Alte trei persoane au fost rănite și au ajuns la spital. Dar una dintre ele, o femeie, a murit. PO a cincea persoană a fost luată de valuri și încă este căutată, potrivit News.

Incidentul a avut loc duminică, 7 decembrie, într-o piscină naturală situată la Oceanul Atlantic, pe Isla Cangrejo, potrivit presei locale.

Guvernul regional din Caraibe a decretat o ”prealertă din cauza condiţiilor nefavorabile la mare în weekend” în tot arhipelagul, cu privire la valuri de doi până la 3,5 metri înălţime, potrivit unui comunicat.

El a cerut apoi să nu se facă fotografii sau înregistrări video la malul oceanului.

În contextul în care luni a fost zi liberă în Spania, mulţi turişti s-au dus în weekend în Canare.

Potrivit site-ului Guvernului regional al Canarelor, iazul de pe Isla Cangrejo este o ”piscină naturală situată într-un colţ magnific al coastei”.

”Mulţumită unui zid de beton care-o protejează de valuri, piscina oferă un loc liniştit de baie cu familia şi de profitat de soare într-un cadru incomparabil”, potrivit site-ului.

Însă Guvernul îndeamnă în continuare la ”prudenţă în caz de maree şi valuri puternice (...)”.