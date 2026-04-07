Cine va construi primele două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret, investiție strategică SAFE

CNAIR a desemnat marți oferta câștigătoare pentru proiectarea si execuția primelor două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret: Lotul 1 (Suceava – Dărmănești) și Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți), a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Potrivit ministrului Ciprian Șerban, câștigătorii desemnați sunt Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL, care și-a adjudecat ambele contracte cu prețul de 2,09 miliarde lei (fără TVA) pentru Lotul 1 și 1,63 miliarde lei (fără TVA) pentru Lotul 2.

Finanțarea va fi asigurată prin Instrumentul SAFE - „Acțiunea pentru securitatea Europei”, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului European de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

„În aceste condiții, viitorul Antreprenor va respecta toate standardele și normativele aplicabile, inclusiv prevederile Regulamentului UE nr. 1106/2025, astfel încât să fie asigurată utilitatea duala (civilă și militara) a noilor obiective de investiții”, a afirmat ministrul.

Durata contractului pentru Lotul 1 cuprinde 9 luni perioada de proiectare și 24 de luni perioada de execuție a lucrărilor iar pe Lotul 2 sunt alocate 12 luni pentru perioada de proiectare și 24 de luni perioada de execuție a lucrărilor.

Traseul Loturilor 1 și 2 din Drumul Expres Suceava-Siret se desfășoară pe teritoriul județului Suceava, traversând următoarele localități: Suceava, Siret, Milișăuți, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Dărmănești, Grănicești, Calafindești, Bălcăuți.

Pe traseul Loturilor 1 si 2 ale Drumului Expres se vor executa următoarele noduri rutiere:

• Suceava Nord DN29A: km 1+862,

• Suceava Vest DN2-DN2P: km 9+690,

• DN2-DN2H (Rădăuți): km 26+357,

• DN2 (Siret Sud): km 43+320.

Totodată, de-a lungul celor două loturi urmează să fie construite 57 structuri (poduri, pasaje, viaducte) și parcări dotate cu stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

Semnarea contractelor de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.