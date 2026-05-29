Drumul Expres Suceava–Siret face un pas important. Au fost semnate primele contracte

Contractele pentru proiectarea şi execuţia primelor două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret, în valoare totală de 3,72 miliarde lei (fără TVA), au fost semnate vineri cu asocierea româno-ucraineană Far Foundation SRL - Automagistral Pivden SRL - Lincor Trans SRL.

"Primii 43 km ai DEx Suceava-Siret intră în linie dreaptă! Am semnat astăzi contractele pentru proiectarea şi execuţia primelor două loturi ale DEx Suceava - Siret, în valoare totală de 3,72 miliarde lei (fără TVA), cu asocierea româno-ucraineană Far Foundation SRL - Automagistral Pivden SRL - Lincor Trans SRL: lotul 1 (Suceava - Dărmăneşti) - 18,6 km, 2,09 miliarde lei (fără TVA): 9 luni proiectare, 24 de luni execuţie; lotul 2 (Dărmăneşti - Bălcăuţi) - 24,45 km, 1,63 miliarde lei (fără TVA): 12 luni proiectare, 24 de luni execuţie", potrivit șefului CNAIR, Cristian Pistol, scrie Agerpres.

Ambele loturi fac parte din pachetul de obiective cu rol dual - civil şi militar - şi vor fi finanţate prin programul SAFE, la momentul operaţionalizării acestuia.

Pe traseul celor două loturi vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje şi viaducte) şi patru noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), DN2 - DN2H (Rădăuţi) şi DN2 (Siret Sud). De asemenea, vor fi amenajate şi parcări dotate cu staţii de încărcare pentru autovehicule electrice.

DEx Suceava - Siret, în lungime de 55,7 km, se construieşte în prelungirea Autostrăzii Moldovei (A7) şi va conecta infrastructura rutieră a României cu cea a Ucrainei. Proiectul este împărţit în trei loturi.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, contractul pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret a fost semnat în prezenţa secretarului de stat din MTI, Horaţiu Cosma.

SAFE este un instrument financiar de împrumuturi pe termen lung lansat de Comisia Europeană în anul 2025, dedicat cu prioritate înzestrării militare şi proiectelor de mobilitate militară de pe continent.

Din bugetul total de peste 16 miliarde de euro alocat României prin programul SAFE, suma de 4,2 miliarde de euro este direcţionată către sectorul Transporturi.

"Prin realizarea acestui drum expres, România îşi consolidează nu doar reţeaua rutieră civilă din zona de nord-est, ci şi capacitatea logistică şi de mobilitate pe flancul estic al Uniunii Europene", se arată în comunicatul MTI.