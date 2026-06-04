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Video Imagini cu lucrările pe Autostrada Sibiu-Pitești. CNAIR susține că tronsonul Tigveni-Curtea de Argeș ar putea fi deschis mai devreme

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Lucrările pe secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești avansează într-un ritm susținut, iar circulația ar putea fi deschisă cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual, potrivit autorităților, anunţă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Un punct-cheie al proiectului este tunelul Momaia. FOTO: captură video Facebook
Un punct-cheie al proiectului este tunelul Momaia. FOTO: captură video Facebook

Pe șantierul de aproape 10 kilometri sunt mobilizați peste 400 de muncitori și aproximativ 150 de utilaje, în timp ce lucrările se desfășoară simultan pe mai multe fronturi, de la terasamente și structuri până la echipamente de siguranță rutieră.

Lucrări avansate pe traseu

Constructorul austriac PORR execută în prezent lucrări de așternere a pământului vegetal pe taluzuri, precum și fundații de balast și straturi de asfalt pe terasamente.

La cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapete metalice, rosturi de dilatație și se continuă lucrările de asfaltare. Totodată, sunt instalate elementele sistemului de iluminat rutier și ITS (sisteme inteligente de trafic).

La sensul giratoriu din zona Tigveni, a fost finalizată așternerea mixturii asfaltice.

Tunelul Momaia, dotat cu sisteme de siguranță

Un punct-cheie al proiectului este tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, unde se montează instalațiile mecanice și electrice.

Tunelul va fi echipat cu sisteme moderne de siguranță, inclusiv detecție și evacuare a fumului și gazelor, căi de evacuare pentru situații de urgență și camere de supraveghere a traficului.

În perioada următoare, antreprenorul urmează să demareze și programul de instruire a personalului CNAIR pentru monitorizarea și intervenția în tunel.

Deschidere posibilă în 2026

Dacă ritmul actual de execuție se menține, secțiunea 4 ar putea fi dată spre circulație în cursul anului 2026, cu aproximativ șase luni înainte de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027.

Potrivit estimărilor oficiale, deschiderea acestui tronson ar duce la aproximativ 54 de kilometri de autostradă circulabili din totalul de 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Valoarea proiectului și finanțare

Valoarea contractului pentru această secțiune este de 1,678 miliarde de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Autoritățile susțin că mobilizarea din teren și ritmul actual al lucrărilor cresc șansele ca unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România să fie finalizat mai devreme decât termenul stabilit inițial.

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