Motorina a depășit pragul psihologic de 9 lei pe litru, iar benzina a ajuns la 8,6 lei

Prețurile carburanților în România au atins vineri noi praguri psihologice, după ce liderul pieței a aplicat o nouă majorare de 9 bani pe litru. Tensiunile din Iran continuă să pună presiune pe cotațiile internaționale, motorina devenind principalul motor al scumpirilor, relevă datele analizate de Profit.ro.

Cu majorările de vineri, scumpirile efectuate de la începutul războiului din Iran, care au pus presiune pe cotaţiile internaţionale ale petrolului şi produselor petroliere, ajung la 68 bani pe litrul de motorină şi 53 bani pe litrul de benzină.

Vineri dimineaţă, petrolul Brent, de referinţă pe piaţa europeană, se păstra în apropierea pragului de 100 dolari pe baril, după ce duminică urcase până la 117 dolari pe baril.

În urma majorării de astăzi, preţul motorinei standard a urcat la 8,92-8,96 lei/l în staţiile Petrom din capitală, sărind de 9 lei/l în toate staţiile OMV din capitală (9,01-9,05 lei/l).

Benzina, la rândul său, a depăşit pragul de 8,5 lei/l în 33 din cele 43 de staţii Petrom din Bucureşti, unde se vinde cu 8,46-8,51 lei/l, în staţiile premium OMV ajungând şi la 8,60 lei/l (8,55-8,60 lei/l).

România este exportator net de benzină şi importator net de motorină, ceea ce explică sensibilitatea mai ridicată a combustibilului diesel la evoluţiile internaţionale. Aşa cum au făcut şi în ziua precedentă, companiile concurente, Rompetrol, Mol, Socar sau Lukoil, vor efectua în cursul zilei de vineri mişcări de preţ similare, notează Profit.ro.