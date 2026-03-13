Video Sicriul cu trupul lui Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, depus la Sala Palatului: „Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit”

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mugurel Vrabete, cunoscut ca basist al trupei Holograf, va fi depus vineri, 13 amrtie, la Sala Palatului, pentru ca toți cei care l-au cunoscut să-i poată aduce un ultim omagiu. Muzicianul a murit joi, la vârsta de 70 de ani.

Cei care doresc să-și ia rămas bun o pot face vineri între orele 14:00 și 20:00 la Sala Palatului sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești.

„La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu). Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, a transmis trupa Holograf.

Pe pagina oficială de Facebook a trupei, colegii săi au transmis un mesaj emoționant.

„Vine o zi... și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.”, a transmis Holograf, pe FB.

Spectacolele trupei programate în această perioadă se vor desfășura conform calendarului stabilit, la Arad, Reșița, Timișoara și Sala Palatului.

„Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că «The show must go on»”, a anunțat Holograf pe Facebook.