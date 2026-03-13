search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Sicriul cu trupul lui Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, depus la Sala Palatului: „Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit”

0
0
Publicat:

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mugurel Vrabete, cunoscut ca basist al trupei Holograf, va fi depus vineri, 13 amrtie, la Sala Palatului, pentru ca toți cei care l-au cunoscut să-i poată aduce un ultim omagiu. Muzicianul a murit joi, la vârsta de 70 de ani.

A murit Mugurel Vrabete FOTO: FB
A murit Mugurel Vrabete FOTO: FB

Cei care doresc să-și ia rămas bun o pot face vineri între orele 14:00 și 20:00 la Sala Palatului sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești.

„La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu). Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, a transmis trupa Holograf.

Pe pagina oficială de Facebook a trupei, colegii săi au transmis un mesaj emoționant.

„Vine o zi... și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.”, a transmis Holograf, pe FB. 

Spectacolele trupei programate în această perioadă se vor desfășura conform calendarului stabilit, la Arad, Reșița, Timișoara și Sala Palatului.

„Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că «The show must go on»”, a anunțat Holograf pe Facebook.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-o secundă cât 100 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Încă 96 de cetățeni români repatriați din Orientul Mijlociu prin mecanismul rescEU
mediafax.ro
image
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la penie. Ce bani se dau?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar
playtech.ro
image
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru SRI
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Mama lui Ilie Bolojan dezvăluie fața neștiută a premierului. Cui îi cânta și ce făcea când mergea cu vacile: ”E un băiat care nu mai are păreche”
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
Cine era „cel mai pervers în dormitor” - Andrew sau Epstein? Unul dintre ei avea o practică sexuală ce putea fi fatală!
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri