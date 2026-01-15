Coșmarul „Camerei Albe”: cum fostul mall El Helicoide a devenit simbolul torturii, electrocutărilor și fricii în Venezuela. „Am fost atârnat de o grilă metalică”

Foști deținuți ai închisorii El Helicoide, din capitala Venezuelei, dezvăluie ororile la care au fost supuși în timpul detenției, descriind clădirea drept „iad pe pământ”.

Fostul mall, proiectat în anii 1950 pentru a fi un complex de lux cu magazine, cinematografe, hotel de cinci stele și rampă spiralată, a fost transformat treptat într-un centru de detenție al SEBIN, poliția secretă a regimului Maduro, unde tortura fizică și psihologică era sistematică.

Foștii prizonieri povestesc despre camerele de tortură numite „Camerele Albe”, unde lumina orbitoare nu oferea nicio pauză, iar electrocutarea altor prizonieri din celulele vecine era o rutină.

„Am fost atârnat săptămâni întregi de o grilă metalică, fără drepturi, fără mâncare corespunzătoare și fără posibilitatea de a folosi baia. Uni dintre colegii mei și-au pierdut vederea pentru că li s-au aplicat electrozi în ochi”, a declarat Rosmit Mantilla, politician de opoziție, care a petrecut doi ani în El Helicoide, potrivit dailymail.

Foștii deținuți mai relatează violențe sexuale, suferință psihologică intensă, lipsa ventilației naturale și a spațiului, precum și izolări prelungite.

„Sunetul cheilor gardienilor încă mă chinuie. De fiecare dată când zornăiau, însemna că un deținut urma să fie scos și torturat”, povestește Fernández, activist eliberat și stabilit în SUA.

Alex Neve, membru al misiunii ONU pentru drepturile omului în Venezuela, subliniază că „simpla menționare a El Helicoide provoacă frică și teroare. Multe colțuri ale clădirii au devenit locuri dedicate pedepsei crude și suferinței indescriptibile, iar deținuții au fost ținuți chiar și pe scări, fără posibilitatea de a se întinde sau odihni.”

ONU estimează că aproximativ 800 de prizonieri politici sunt încă deținuți în Venezuela, iar eliberarea lor depinde de măsurile luate de noul lider interimar Delcy Rodríguez, care a preluat puterea după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane.

Rodríguez a început să elibereze deținuți politici în mai multe tranșe, ca urmare a discuțiilor cu oficialii americani.

Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat-o pe Rodríguez drept „o persoană excelentă” și a declarat că cei doi au discutat despre „petrol, minerale, comerț și securitate națională”.

Trump a adăugat că „parteneriatul dintre Statele Unite și Venezuela va fi spectaculos pentru toți”, promițând că Venezuela „va redeveni mare și prosperă, poate mai mult ca niciodată”.

Pentru mulți venezueleni, însă, amintirile din El Helicoide rămân o rană deschisă, iar traumele fizice și psihice suferite de foștii deținuți nu se vor vindeca curând.

Clădirea, care trebuia să fie simbolul luxului și modernității, s-a transformat într-un simbol al fricii, teroarei și represiunii politice.