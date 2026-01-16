Grupări rebele din America Latină iau în calcul o alianță împotriva Statelor Unite

Liderul unei importante facțiuni de gherilă columbiene a lansat un apel rar către grupări insurgente rivale, cerându-le să lase deoparte conflictele interne și să se unească împotriva a ceea ce el numește o amenințare comună: Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump.

Mesajul a fost transmis la mai puțin de o săptămână după capturarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro de către forțe speciale americane, un eveniment care a schimbat rapid echilibrul de putere din regiune, scrie The Telegraph.

Iván Mordisco, liderul celei mai mari grupări disidente provenite din fosta organizație marxistă FARC, a apărut într-un material video difuzat online, flancat de luptători înarmați, îndemnând la unitate împotriva a ceea ce a descris drept „intervenționismul” Washingtonului.

„Umbra vulturului intervenționist planează asupra tuturor”, a declarat el, cerând grupărilor rivale să renunțe la diferențe și să formeze „un mare bloc insurgent” care să apere „patria comună”.

Printre organizațiile menționate se numără Armata de Eliberare Națională (ELN), cea mai mare și mai puternică gherilă activă din Columbia, care controlează porțiuni extinse ale frontierei de peste 2.000 de kilometri dintre Columbia și Venezuela.

Un apel surprinzător după ani de violențe

Apelul la unitate este considerat neobișnuit, având în vedere conflictul extrem de violent dintre gruparea lui Mordisco și ELN, soldat cu un impact umanitar major.

„Războiul dintre disidenții FARC și ELN a fost extrem de sângeros”, afirmă Jorge Mantilla, analist de securitate specializat în grupări armate columbiene. „Tocmai de aceea este surprinzător că Mordisco propune acum o alianță împotriva Statelor Unite.”

Președintele Columbiei, Gustavo Petro – el însuși fost membru al unei mișcări de gherilă – a folosit perspectiva unei astfel de alianțe pentru a cere intensificarea eforturilor regionale împotriva grupărilor implicate în traficul de droguri. El a declarat că a invitat noua conducere a Venezuelei să colaboreze în eliminarea acestor forțe insurgente.

Potrivit unor surse de securitate, se discută posibilitatea unei operațiuni coordonate între Statele Unite, Columbia și Venezuela, care ar putea pune capăt activității ELN, activă de peste 60 de ani.

ELN: de la ideologie la economie ilegală

Fondată în anii 1960 de studenți și lideri sindicali inspirați de Revoluția cubaneză, ELN a desfășurat timp de decenii răpiri, extorcări și atacuri armate în numele unei revoluții de stânga.

În ultimii ani, gruparea și-a consolidat influența printr-o relație strânsă cu regimul Maduro, care i-a permis să opereze de pe teritoriul Venezuelei. Acest lucru a transformat ELN într-o forță transnațională, implicată masiv în trafic de droguri, contrabandă de persoane și minerit ilegal.

ELN, care ar avea aproximativ 6.000 de membri, controlează zone-cheie din Catatumbo, una dintre principalele regiuni producătoare de cocaină din Columbia, și este acuzată de folosirea muncii forțate, inclusiv a copiilor, în minele ilegale din Venezuela.

Presiune militară și diviziuni interne

Procesul de pace inițiat de președintele Petro a suferit un recul major anul trecut, după ce guvernul a suspendat negocierile cu ELN în urma unor atacuri care au forțat peste 50.000 de civili să-și părăsească locuințele.

Între ianuarie și mai 2025, ofensiveler ELN au provocat moartea a cel puțin 117 persoane, inclusiv civili, potrivit organizației InSight Crime.

Deși unii foști lideri ELN cred că gruparea ar putea ignora propunerea lui Mordisco, ei avertizează că o intervenție militară directă a Statelor Unite ar putea duce la apeluri pentru o „armată continentală” anti-imperialistă.

Alți experți sunt mai sceptici. Elizabeth Dickinson, de la International Crisis Group, consideră că apelul la unitate este mai degrabă o manevră tactică decât un semn al unei schimbări ideologice profunde.

Un conflict greu de încheiat

Analiștii avertizează că, chiar și în cazul unei operațiuni militare majore, eliminarea grupărilor insurgente nu ar fi rapidă sau ușoară.

„În Columbia sunt aproximativ 25.000 de persoane înarmate, dacă luăm în calcul toate grupările”, spune Jorge Mantilla. „Nu poți șterge o asemenea realitate prin bombardamente sau operațiuni speciale.”

Pe fondul acestor tensiuni, ELN a cerut recent guvernului columbian un „acord național” pentru depășirea conflictelor politice, deși autoritățile susțin că gruparea continuă activitățile ilegale.

La aproape un deceniu după ce liderii ELN vorbeau despre un posibil conflict cu Statele Unite, promisiunea unei confruntări directe cu „inamicul imperialist” pare mai aproape ca oricând de a fi pusă la încercare.