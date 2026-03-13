96 de români au revenit în România din Orientul Mijlociu. Zbor organizat în cadrul mecanismului european de protecție civilă

96 de cetățeni români au fost repatriați vineri, 13 martie, printr-un zbor organizat de România prin capacitatea de transport aeriană rescEU, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă (UCPM), a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Printre persoanele repatriate se află 21 de minori, un infant și 74 de adulți. De asemenea, la bord s-au aflat 19 persoane cu probleme medicale și o femeie însărcinată. Zborul, operat de compania aeriană poloneză LOT, a fost realizat pe ruta Muscat – București, potrivit unui comunicat de presă al MAE.

În aeronava care a aterizat în România au fost transportați și 38 de cetățeni eligibili din state membre ale Uniunii Europene și din state terțe participante la Mecanismul de Protecție Civilă al UE.

Acesta este cel de-al treilea zbor organizat de România în cadrul mecanismului rescEU, după ce, pe 9 martie, alte două curse operate de aceeași companie au evacuat din Orientul Mijlociu 273 de cetățeni români și 83 de cetățeni ai altor state UE.

Costul zborului este acoperit din bugetul Uniunii Europene.

Totodată, este al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

Cetățenii, transportați rutier până la Muscat

Transportul rutier al persoanelor evacuate până la Muscat a fost asigurat de MAE, prin intermediul Consulatului României la Dubai și al Ambasadei României la Abu Dhabi. Autocarele au fost însoțite pe întregul traseu de o echipă consulară mobilă, iar costurile transportului rutier vor fi decontate de Comisia Europeană în proporție de până la 75%.

Ambasada României la Muscat a coordonat preluarea cetățenilor români și îmbarcarea acestora în aeronave, împreună cu echipa consulară mobilă a Unității de Reacție Rapidă a Celulei de Criză a MAE. În același timp, Ambasada României la Abu Dhabi și Delegația Uniunii Europene la Riad, acreditată și pentru Oman, au făcut demersuri pe lângă autoritățile emirateze pentru facilitarea trecerii frontierei dintre Emiratele Arabe Unite și Oman.

România este prima țară care utilizează capacitatea de transport aerian rescEU a Mecanismului European de Protecție Civilă pentru operațiuni de repatriere, de la crearea acestuia în 2019.

6.000 de cetățeni români au revenit în siguranță în țară

Potrivit datelor MAE, până în prezent peste 6.000 de cetățeni români au revenit în siguranță în țară din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, dintre care aproximativ 3.500 prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de minister.

Reprezentanții MAE precizează că toate cazurile prioritare aflate în atenția Ambasadei României la Abu Dhabi, a Ambasadei României la Muscat și a Consulatului General al României la Dubai au fost incluse pe zborul care a aterizat vineri la București.

În momentul în care au început procedurile de reconfirmare a solicitărilor de evacuare, la 11 martie, misiunile diplomatice aveau în evidență aproximativ 270 de persoane, în special turiști vulnerabili – minori, cazuri medicale sau femei însărcinate –, dar și cetățeni români rămași fără resurse financiare. O parte dintre aceștia au ales ulterior să rămână în Dubai, invocând disconfortul transferului rutier către Muscat, iar alții au părăsit regiunea prin soluții identificate pe cont propriu.

Celula de Criză a MAE și echipele diplomatice și consulare rămân pregătite

Celula de Criză a MAE și echipele diplomatice și consulare din regiune rămân în continuare pregătite să acorde asistență și sprijin consular cetățenilor români, în funcție de solicitări și de evoluția situației de securitate din regiune.

Ministerul recomandă românilor să urmărească informațiile oficiale, să verifice constant comunicările companiilor aeriene și să se înregistreze pe platforma eConsulat pentru a putea fi contactați în situații de urgență.