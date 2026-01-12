search
Violențe extreme într-o închisoare din Georgia: trei morţi și peste 12 răniți, printre care şi un gardian

0
0
Publicat:

O încăierare deosebit de violentă, izbucnită într-o închisoare din statul american Georgia, s-a soldat cu moartea a trei deținuți și rănirea altor cel puțin 12 persoane, printre care și un gardian. Incidentul, produs în timpul orelor de vizită.

Forţele de ordine locale au participat la apanarea violenţelor. FOTO: unsplash
Forţele de ordine locale au participat la apanarea violenţelor. FOTO: unsplash

Un incident extrem de grav a avut loc duminică, 11 ianuarie, într-o închisoare din statul Georgia, în sudul Statelor Unite, unde mai multe încăierări între deținuți au degenerat, ducând un bilanț tragic. Trei persoane private de libertate și-au pierdut viața, iar cel puțin 12 persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și un gardian, potrivit CBS News.

Conflictul s-a produs la Washington State Prison, unitate de detenție situată în orașul Davisboro, în comitatul Washington.

Potrivit autorităților locale, violențele au izbucnit în timpul orelor de vizită, un moment considerat sensibil din punct de vedere al securității, din cauza numărului mare de persoane aflate simultan în incinta penitenciarului.

Conform primelor informaţii, încăierarea a început între mai mulți deținuți și s-a extins rapid, degenerând în mai multe lupte deosebit de violente.

Șeriful comitatului Washington, Joel Cochran, a declarat că personalul penitenciarului s-a confruntat cu „mai multe încăierări puternice”, desfășurate fie succesiv, fie în paralel, ceea ce a îngreunat intervenția inițială.

În urma incidentului, mai multe echipaje de intervenție, inclusiv forțe de ordine locale și personal medical de urgență, au fost mobilizate pentru a restabili ordinea și pentru a acorda îngrijiri răniților.

O parte dintre victime au fost transportate la spitale din zonă, în timp ce altele au primit tratament medical în interiorul unității de detenție, starea exactă a tuturor răniților nefiind precizată.

Nici cauzele exacte ale izbucnirii violențelor nu au fost, deocamdată, comunicate, iar autoritățile nu au precizat dacă este vorba despre conflicte între bande, tensiuni mai vechi sau un incident punctual care a escaladat rapid.

Ancheta este în curs, iar conducerea penitenciarului colaborează cu poliția locală pentru a stabili circumstanțele precise ale evenimentelor.

Șeriful Joel Cochran a mai precizat că situația este în prezent sub control, iar penitenciarul a fost securizat. Toți deținuții au fost contabilizați, iar activitățile din închisoare ar putea rămâne restricționate până la finalizarea verificărilor interne și a anchetei oficiale.

SUA

