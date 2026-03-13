search
Vineri, 13 Martie 2026
„Mâna ascunsă” a lui Putin: cum tacticile secrete rusești transformă dronele Iranului în arme mortale împotriva Occidentului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, ar avea o „mână ascunsă” în tactica folosită de Iran în atacurile cu drone din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, după un briefing cu ofițeri britanici la sediul central al armatei din Northwood, Marea Britanie.

Volodimir Putin FOTO: EPA-EFE
Volodimir Putin FOTO: EPA-EFE

Healey a spus jurnaliștilor că piloții iranieni și cei ai grupărilor pro-Teheran au început să adopte metode de luptă asemănătoare celor folosite de ruși în războiul din Ucraina, în special în modul de utilizare a dronelor „Shahed”, potrivit The Guardian.

Generalul Nick Perry, șeful operațiunilor comune, a spus că tacticile includ zborul la altitudini mult mai joase, ceea ce le face mai dificil de detectat și doborât – o abordare pe care armata rusă a perfecționat-o în Ucraina.

Healey a sugerat că Rusia nu numai că influențează tacticile Iranului, dar ar putea și să îi ofere sprijin de inteligență sau sfaturi practice. El a motivat acest lucru și prin faptul că președintele rus ar avea de câștigat de pe urma prețurilor ridicate la petrol, întrucât acestea alimentează economia Rusiei și îi susțin eforturile militare în Europa de Est.

În noaptea precedentă, drone iraniene au lovit o bază militară din Erbil, nordul Irakului, folosită și de forțe occidentale, inclusiv britanici. Unitatea britanică de contradrone a doborât două aparate suplimentare, fără a fi raportate victime britanice.

Declarațiile lui Healey apar pe fondul unui conflict regional în care Iranul a lansat mii de drone Shahed după un atac aerian lansat de SUA și Israel la 28 februarie asupra teritoriului iranian.

Tehranul susține că va continua loviturile asupra pozițiilor americane din regiune și amenință cu închiderea Strâmtorii Hormuz, o rută cheie pentru transportul global de petrol.

Un comunicat difuzat de televiziunea de stat în numele lui Mojtaba Khamenei, succesorul ayatollahului ucis la începutul conflictului, reafirmă angajamentul Teheranului de a continua atacurile, fără a oferi detalii despre starea de sănătate a noului lider suprem.

Conflictul a provocat deja perturbări semnificative pe piețele energetice mondiale, iar președintele american Donald Trump a minimalizat efectele creșterii prețului petrolului, susținând că Statele Unite, ca mare producător, „fac multă bani”.

