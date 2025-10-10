Un tânăr francez de 22 de ani, găsit mort în Valea Largă. Tânărul și-ar fi pus capăt zilelor

Salvamontiștii din Prahova au intervenit, la solicitarea Poliției Comarnic, pentru a recupera trupul neînsuflețit al unui tânăr francez de 22 de ani, găsit într-o zonă greu accesibilă din Valea Largă. Potrivit informațiilor oficiale, acesta și-ar fi luat viața.

Echipele Salvamont Prahova au fost solicitate de Poliția Comarnic să intervină într-o zonă izolată și dificil de accesat din Valea Largă, unde a fost descoperit trupul tânărului. Operațiunea de recuperare a fost una complexă, din cauza terenului accidentat și a condițiilor din zonă.

„La solicitarea Poliției Comarnic, am intervenit într-o zonă greu accesibilă, pentru recuperarea trupului unui cetățean francez, în vârstă de 22 de ani, care s-a sinucis în Valea Largă”, se arată într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Sprijin pentru persoanele aflate în criză

Dacă te confrunți cu gânduri de suicid sau știi pe cineva care trece printr-o astfel de situație, poți apela gratuit la linii de sprijin disponibile nonstop: