Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
Un tânăr francez de 22 de ani, găsit mort în Valea Largă. Tânărul și-ar fi pus capăt zilelor

Salvamontiștii din Prahova au intervenit, la solicitarea Poliției Comarnic, pentru a recupera trupul neînsuflețit al unui tânăr francez de 22 de ani, găsit într-o zonă greu accesibilă din Valea Largă. Potrivit informațiilor oficiale, acesta și-ar fi luat viața.

Un francez de 22 de ani a fost găsit mort în Valea Largă FOTO: Facebook / Salvamont Prahova
Un francez de 22 de ani a fost găsit mort în Valea Largă FOTO: Facebook / Salvamont Prahova

Echipele Salvamont Prahova au fost solicitate de Poliția Comarnic să intervină într-o zonă izolată și dificil de accesat din Valea Largă, unde a fost descoperit trupul tânărului. Operațiunea de recuperare a fost una complexă, din cauza terenului accidentat și a condițiilor din zonă.

La solicitarea Poliției Comarnic, am intervenit într-o zonă greu accesibilă, pentru recuperarea trupului unui cetățean francez, în vârstă de 22 de ani, care s-a sinucis în Valea Largă”, se arată într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Sprijin pentru persoanele aflate în criză

Dacă te confrunți cu gânduri de suicid sau știi pe cineva care trece printr-o astfel de situație, poți apela gratuit la linii de sprijin disponibile nonstop:

  • TelVerde Antisuicid – Alianța Română de Prevenție a Suicidului oferă consiliere în situații de criză suicidară, între orele 19.00 și 7.00, la numărul 0800 801 200 (apel gratuit din orice rețea). De asemenea, poți scrie oricând la sos@antisuicid.ro.
  • Helpline DepreHUB – Linia de prim ajutor psihologic a hubului antidepresie DepreHUB poate fi contactată la 037 445 6420, număr apelabil gratuit, disponibil 24 de ore din 24.
