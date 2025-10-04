Patru turiști polonezi au rămas blocaţi cu buggy-urile în Masivul Șureanu, unde zăpada atinge o jumătate de metru. Misiune de salvare noaptea, pe viscol

Patru turişti polonezi, rămași blocaţi cu buggy-urile în Masivul Șureanu, au fost salvaţi, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, de echipe ale salvamontiştilor şi jandarmilor montani din judeţul Hunedoara.

Turiștii au urcat cu buggy-urile (vehicule ușoare, pentru aventuri off-road pe terenuri accidentate, în Masivul Şureanu, dar n-au mai putut coborî.

Zăpadă de o jumătate de metru

În zona în care se aflau turiştii zăpada măsura o jumătate de metru şi era viscol.

„Zăpada 50 cm, viscol. A acționat un echipaj din cadrul Serviciului Salvamont Județean Hunedoara și doua echipe de jandarmi montani”, a precizat salvamontistul Remus Popescu pe pagina sa de Facebook.

Cei patru turiști polonezi nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Zona de munte a judeţului Hunedoara s-a aflat vineri sub Cod Portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite la peste 1.500 de metri.

„În zona înaltă a masivelor Parâng, Retezat și Șureanu, stratul de zăpadă este de aproximativ 50 cm”, a precizat, sâmbătă dimineață, Remus Popescu.

Amintim că, joi seară, un bărbat de 37 de ani din Bucureşti a fost salvat de echipa Salvamont Sibiu, după ce s-a rătăcit pe munte în condiţii de iarnă, fără să aibă echipament corespunzător sau cunoştinţe despre trasee.

în Septembrie, trei tineri ucraineni care au traversat ilegal granița în România au fost salvați de echipele Salvamont Maramureș și preluați de autorități, după ce nu au respectat indicațiile salvatorilor și s-au rătăcit pe versantul Budescu, la aproximativ 1.700 de metri altitudine.